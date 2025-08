Ricardo Pepi is de nummer 9 van PSV en wil eindelijk slagen als eerste spits in Eindhoven. Een ongetwijfeld vervolg van zo'n seizoen zou een plek zijn in de Amerikaanse selectie voor het WK in eigen land. Een droom waar hij als kind al mee bezig was. "Hopelijk kunnen wij als nationaal elftal de sport groots maken."

De 22-jarige Pepi is weer terug na zijn zware knieblessure. Dat liet hij direct in de voorbereiding bij PSV merken ook. De Amerikaan was trefzeker in het Philips Stadion tegen FC Eindhoven en in een eerder interview met deze website gaf hij al aan dat hij helemaal fit is. Hij kreeg ook rugnummer 9 nu Luuk de Jong vertrokken is. Een mooie blijk van vertrouwen voor de Amerikaan.

Het WK spelen

Dat vertrouwen wil hij belonen. Waar hij eerder open stond voor andere avonturen, om elders vast basisspeler te worden, is dat nu wel over. "Ik heb het vermogen om wat moois te doen dit jaar. De afgelopen twee jaar hebben mensen een kleine glimp kunnen zien van wat ik kan. Dit jaar is het moment om te laten zien waar ik allemaal toe in staat ben", zegt hij in gesprek met Sportnieuws.nl.

De voorbereiding stond voor hem in het teken van terugkomen in het gareel en ook weer ritme op te bouwen. Hij speelde een half jaar niet en dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Stapje voor stapje wil hij weer opbouwen bij PSV om uiteindelijk onbetwist de eerste spits in Eindhoven te worden. Daarbij speelt nog één ding mee in gedachte: het WK in Amerika, Mexico in Canada. "Dat is iets waar elke voetballer als kind van droomt."

Het zou voor Pepi extra speciaal zijn om deel te nemen aan het WK, omdat het in eigen land gehouden wordt. "Mijn familie zou er dan zijn en mijn vrienden ook. Dat klinkt geweldig." Het zou ook goed zijn voor het land, denkt Pepi. Hij legt uit hoe voetbal beleefd wordt in Amerika. "Er is nog veel verschil met Europa. Maar elk jaar wordt het beter en de MLS verbetert ook. Veel mensen beginnen voetbal leuk te vinden. Maar we zijn er nog lang niet, ik weet wel zeker dat het WK enorm zal helpen."

Grootste sport in Amerika

Pepi heeft er ook vertrouwen in dat deze stijgende lijn voort zal zetten. "Ik weet niet wanneer het gaat gebeuren, maar je kan al zien dat voetbal de grootste sport in Amerika gaat worden." Dat is nogal een grote uitspraak voor het land waar basketbal, american football, honkbal en nog meer sporten momenteel veel populairder zijn dan voetbal, in Amerika ook wel soccer genoemd.

Toch denkt Pepi dat dit mogelijk is, zeker als hij naar de ontwikkeling van de MLS kijkt. "Daar zie je al een grote verandering ten opzichte van toen ik daar net speelde. Er komen veel grote spelers op af, het wordt echt een plek waar grote spelers graag heen gaan. Daar staan ze meer open voor dan eerst. De competitie zelf wordt ook spannender. Dus ik denk dat de potentie er is."

The American Dream

Wel ziet Pepi één probleem dat de ontwikkeling van voetbal nog tegen zit in Amerika. "Ik denk nog altijd dat de sport te duur is. Niet elke familie kan de kans geven aan hun kinderen om te spelen. Ik ben gezegend dat mijn ouders mij die kansen hebben gegeven. Je moet best wat betalen om alleen al deel uit te maken van een team en het tenue te kopen. Het is nog een beetje een elitesport."

Het is een droom voor de Amerikaanse spits om daar zelf verandering in te brengen. "Ik zou willen dat de sport meer toegankelijk wordt voor alle families in Amerika. Ik wil onderdeel zijn van de beweging die dat mogelijk maakt, zodat families hun kinderen die kans kunnen bieden. We hebben veel talent in Amerika dat niet bereikt kan worden. Dat is zeker één van mijn doelen, om mij daar tegen uit te spreken en een oplossing te vinden."

'Ik wil hen terugbetalen'

Een inspiratiebron voor hem om dat te bereiken is zijn familie. "Dat is altijd al zo geweest. Mijn familie moest verhuizen en alles achterlaten wat ze hadden zodat ik bij Dallas kon gaan spelen. Dus altijd denk ik aan hun offers, ik wil hen graag terugbetalen. Dat wil ik doen door mijn dromen na te jagen en te vervullen zo goed als ik kan."

En die dromen kunnen zomaar eens samenkomen op het WK. Hij wil topscorer worden voor PSV, zodat de Amerikaanse coach hem ziet. Waarna hij de sport in Amerika op de kaart kan zetten tijdens het toernooi in eigen land, met zijn familie dicht in de buurt. "Daarom sta ik elke dag op om mijn stinkende best te doen."

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.