'Risico' voor Arne Slot en Liverpool; vrees voor horrorscenario uit 2019 rondom beoogde aankoop

Arne Slot en iedereen die Liverpool een warm hart toedraagt zullen woensdag gespannen naar het Nations League-duel tussen Duitsland en Portugal kijken. Florian Wirtz zal namelijk in actie komen en daar kleeft een risico aan.

Liverpool en Bayer Leverkusen zijn al een tijdje in onderhandeling over een transfer van de Duitse superster. Volgens Bild is een bod van 130 miljoen euro dat door bonussen kan oplopen tot 150 miljoen van tafel geveegd door de club van kersvers trainer Erik ten Hag. Daar neemt de Duitse club een enorm 'risico' mee, schrijft het eerder genoemde medium.

Terugdenken aan 2019

'Want als Wirtz geblesseerd raakt, kan de hele transfer in gevaar komen. Liverpool zou de transfersom kunnen verlagen of zich helemaal terugtrekken', beargumenteert Bild. Daarbij wijzen ze naar een voorbeeld uit 2019. Destijds stond Leroy Sané klaar om voor 150 miljoen euro van Manchester City naar Bayern München te gaan.

Pep Guardiola stelde Sané op in de strijd om de Engelse Supercup en daarbij scheurde de aanvaller zijn kruisband. Weg deal en een jaar later haalde FC Bayern hem voor 'slechts' 50 miljoen euro op. Dat gevaar lonkt voor Leverkusen ook dit keer, al zijn zij er volgens Bild 'relaxed' onder.

Stress in Engeland

Volgens het medium heerst er vooral in Engeland stress. Wirtz heeft ook een blessureverleden met zijn knie en speelt in de Nations League tegen de slagers uit Portugal. Bondscoach Julian Nagelsmann zal hem ongetwijfeld gebruiken, zeker nu Jamal Musiala niet van de partij is. Als alles goed verloopt, zullen Arne Slot en Liverpool opgelucht ademhalen en kan Wirtz zich mogelijk snel bij oud-teamgenoot Jeremie Frimpong voegen.

De Oranje-international is de eerste grote aankoop van de kampioen van Engeland deze transferperiode. Daartegenover staat het transfervrij vertrek van Trent Alexander-Arnold. Liverpool is ook bezig met de komst van oud-AZ'er Milos Kerkez.

