Robin van Persie was positief gestemd na afloop van het chaotische duel tussen Feyenoord en Heerenveen. De wedstrijd was allesbehalve mooi, maar dat juist zo'n wedstrijd over de streep wordt getrokken, stemde de trainer gelukkig. "Ik heb verteld dat ik trots op ze ben, dat krijgen ze niet vaak te horen."

Na een chaotisch duel met veel opstootjes, rode kaarten en bar weinig doelpunten was Robin van Persie toch tevreden. Tot de rode kaart van Anis Hadj Moussa had Feyenoord gewoon een goede wedstrijd gespeeld, vond de trainer. En de rode kaart van Hadj Moussa? "Ik vond het geen rood", was zijn oordeel.

Rode kaart Anis Hadj Moussa

"Hij had geen intentie om hem daar te raken. Uiteindelijk raakt hij hem wel, maar als je kijkt naar het belangrijkste moment in mijn ogen, dan is zijn voet zijwaarts op de kuit van de tegenstander. Dat is de beweging die je onderweg naar de grond maakt", was de uitleg van Van Persie. Een actie die je begrijpt als je voetballer bent, is zijn mening.

Even later kreeg Heerenveen ook rood, waar hij ook weinig van begreep. Hoe dan ook, de twee rode kaarten bepaalden wel de rest van de wedstrijd. Het werd er niet leuker op. Veel opstootjes, geduw en getrek. Spelers van Feyenoord stonden veelvuldig bij de scheidsrechter, maar Van Persie had niks aan te merken op zijn spelers. "Ik ben tevreden over hen en hun discipline. Op het juiste moment zeuren is juist goed, denk ik. Als je daarin binnen de lijntjes blijft, heb ik daar geen moeite mee."

Trotse trainer

Feyenoord had legio mogelijkheden om de wedstrijd al voor de rode kaart in het slot te gooien, maar het bleef 'maar' bij 1-0. Was Van Persie eerder tevreden over het feit dat de ploeg de overwinning heeft kunnen binnen slepen of eerder geirriteerd over het feit dat het niet eerder was afgemaakt? "Het was fijner geweest als je eerder al de 2 of 3-0 had gemaakt. Maar deze wedstrijden zitten ertussen."

Ondanks dat dit niet gebeurde, had hij wel een bijzondere boodschap voor de spelers. Althans, hij gaf zelf aan dat het best bijzonder was: hij was trots. "En dat krijgen ze niet zo vaak te horen. Ze krijgen vaak te horen dat het beter kan en moet. Ik vond dit een mooi moment om met hen mijn gevoel te delen", zegt de trainer openhartig.

Het voelde voor Van Persie als spelen op een pleintje. "Het was gewoon chaotisch, dan kan je wel willen dat iedereen in de structuur blijft spelen, maar het gaat gewoon heel simpel om duels spelen. Hard werken voor iedere meter", omschrijft Van Persie. "Het is een illusie om te denken dat wij nog dertig wedstrijden gaan spelen waarin het allemaal volgens onze patroontjes gaat die we oefenen. Dat werkt niet zo want de weerstand is hoog."

