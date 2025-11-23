Feyenoord-coach Robin van Persie is er nog niet zeker van of hij zijn zoon zondag zal laten debuteren voor Feyenoord 1. In het duel met NEC zit Shaqueel van Persie voor het eerst bij de selectie van een Eredivisie-duel, maar zijn vader behandelt hem net als alle andere spelersr.

Als Van Persie door ESPN wordt gevraagd of hij als vader ook van dit moment kan genieten is de coach niet direct stellig. "Ja en nee heel eerlijk gezegd. Aan de ene kant is het natuurlijk een heel mooi moment. Dat je als trainer en vader hier bent en dat Shaqueel als zoon en speler hierbij is. We doen ook gewoon ons werk. Ik trek hem niet voor, maar ik zal hem ook niet benadelen. Dat is ook niet eerlijk tegenover hem, dus ik behandel hem als iedere andere speler."

Een bijzondere dag voor de familie Van Persie ❤️



"Ik trek hem niet voor, maar zal hem ook niet benadelen."#feynec — ESPN NL (@ESPNnl) November 23, 2025

De coach is in ieder geval trots op zijn zoon die goed met de vader/zoon-situatie omgaat. "Shaqueel gaat daar zelf, vind ik, vanaf moment één dat wij samenwerken fantastisch mee om. Ik heb hem twee jaar getraind. Één keer in de onder zestien en één keer in de onder achttien. Het eerste wat hij toen tegen mij zei, voordat we begonnen in de onder zestien was: 'Ik ben niet jouw zoon als we op Varkenoord zijn. Ik ben gewoon een van jou spelers.' Ik was heel erg blij dat hij dat zei, want zo beleefde ik dat zelf ook. Je kunt aan mensen om ons heen vragen dat die samenwerking prima gaat."

Hoe Van Persie zal reageren als het moment daar is, weet hij zelf ook nog niet. "Dat moet ik gaan beleven. En ik weet niet of vandaag het moment is. Dat hangt van de wedstrijd af. Dat het moment ooit een keer gaat komen, dat kan wel. Maar ik kan dan ook niet vooraf zeggen hoe ik ga reageren. Ik denk in eerste instantie als coach, omdat ik hem nogmaals zie als een van mijn spelers."

