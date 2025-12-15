Het is op z’n zachtst gezegd niet de beste tijd om trainer van Feyenoord te zijn. Uit de laatste acht duels werd er maar twee keer winst behaald. Robin van Persie probeert de negativiteit te mijden en probeert een positief beeld staande te houden. Makkelijk is dat niet bij een ploeg als Feyenoord. Gertjan Verbeek ziet in gesprek met Sportnieuws.nl een aantal zaken die voor Feyenoord tegenzitten. “Daar sta je mee op en ga je mee naar bed."

Van Persie zit zelfverzekerd voor de pers nadat Feyenoord met 2-0 verloor van Ajax in de Johan Cruijff ArenA. Relaxed vertelt hij dat het wel goedkomt en dat hij vasthoudt aan zijn eigen visie en manier van werken. Maar of alles wel zo rooskleurig is als dat de trainer van Feyenoord doet lijken? “Ik zie op dit moment een trainer die onder druk staat en krampachtig probeert iets te creëren”, zegt de ervaren oud-trainer Verbeek.

'Je kan het beter bij jezelf houden'

Volgens de Tukker werkt die tactiek averechts bij hem. “De ene keer gooit hij spelers voor de bus terwijl hij ze zelf inbrengt, zoals tegen FCSB. Hij riep zes spelers bij zich maar had daarvoor al wel wat dingen in de pers gezegd, dat is meestal niet verstandig als trainer”, zegt de ex-coach van Feyenoord. “En na Ajax deelt hij een sneer uit naar hun speelwijze, terwijl hijzelf heeft verloren en niet veel kansen gecreëerd heeft. Je kan het beter bij jezelf houden, want je hebt zelf te weinig gebracht.”

Het is zaak voor Van Persie om op te letten in deze moeilijke periode, waar Feyenoord ontegenzeggelijk in zit. “Wat je zegt wordt genadeloos voor je voeten gegooid. Als jij iets zegt dat niet klopt, of jij ziet een ander wedstrijdbeeld, dan hebben de spelers dat ook in de gaten. Dan word je ongeloofwaardig. Ook voor de fans, want die zien de wedstrijd ook”, luidt het oordeel van Verbeek.

Een vracht aan blessures

Maar hoe is Feyenoord nou in deze moeilijke situatie gekomen? Sinds de komst van Van Persie was er weinig aan de hand bij Feyenoord. Ook na de zomerstop werd er veel gewonnen. Toch ziet Verbeek verschillende zaken terugkeren, die de situatie bemoeilijken. “Er is een vracht aan blessures. Daarbij is Van Persie wat ongelukkig geweest met de aanvoerder, dat zorgde voor onrust en leidde af. Maar bovenal is de defensieve zekerheid verdwenen. Dat heeft ook met de blessures te maken, want er wordt veel gewisseld”, schetst Verbeek het plaatje.

De oorzaak van die blessuregolf ligt volgens hem in een zorgelijke trend die hij bij meerdere clubs ziet. “De huidige generatie trainers hebben zoveel expertise binnengehaald, dat is allemaal op basis van theorie en niet op de praktijk. De data-jongens zetten getalletjes om in trainingsvormen. Ik ben opgeleid om conditietraining en voetbaltraining te combineren. De huidige generatie laat het over aan de specialisten. Ik zie daarin een tendens die niet goed voor het voetbal is.”

'Winnen doe je nog altijd met je beste spelers'

De opstellingen worden steeds meer bepaald door de data en met de blikken vooruit. “Volgens mij is de eerstvolgende wedstrijd nog altijd de belangrijkste”, merkt Verbeek op. “Nu maken ze al een opstelling voor donderdag omdat ze weten dat zondag bij De Klassieker een groot deel moet spelen. Uit voorzorg worden spelers dan maar aan de kant gelaten of al vroeg gewisseld. Wat is er mis om eens in het rood te lopen? Winnen doe je nog altijd met de beste spelers.”

Het zorgt voor lastige situaties, want de lappenmand zit overvol bij Feyenoord, ondanks het rouleren. Het leidt tot veel kritiek en gemor, zeker nu Feyenoord niet goed speelt. Van Persie laat het van zich afglijden, maar hoelang dat nog kan, is de vraag. “Er is overduidelijk veel spanning”, stelt Verbeek. “Je hebt verwachtingen, ook omdat hij voor het kampioenschap wilde gaan en dat uitsprak."

"Dan creëer je ook verwachtingen bij anderen. Als je daar niet aan voldoet, komt er druk en stress. En het is bekend dat je onder stress en emotie niet de beste beslissingen maakt. Spanning en druk is goed, maar negatieve druk sta je mee op en ga je mee naar bed”, weet Verbeek als geen ander.

Winterstop wordt cruciaal

Zelf kende Verbeek ook een moeilijke tijd bij Feyenoord en ging hij in de winterstop weg. Maar dat was een andere situatie dan die van Van Persie. “We hadden minder punten dan hij nu heeft, en ik had een mindere relatie met de spelersgroep. Dat probeerde ik te herstellen in de winterstop, maar dat werkte niet”, omschrijft hij.

Toch is de winterstop een cruciale fase voor Van Persie waar hij even adempauze krijgt. Maar eerst zijn er nog twee cruciale duels met Heerenveen (beker) en FC Twente. “Heerenveen win je niet zomaar, zeker niet nu Feyenoord aangeschoten wild is. Als Van Persie uit de beker ligt, wordt de druk nog erger. Hoe deze twee wedstrijden gaan lopen is niet onbelangrijk. Als je twee keer verliest, wordt het wel heel lastig. Dan ga je met een slecht gevoel de korte winterstop in."

Shaqueel van Persie

Een ander punt dat Verbeek nog wil aanstippen, gaat over de kleedkamer. "De kleedkamer moet veilig zijn, waar iedereen zich kan uiten. Dat wordt lastig als de zoon van de trainer erbij zit. Dat zou een probleem kunnen worden. Ik geloof in hun oprechte eerlijkheid, maar het is ongemakkelijk in een periode dat het minder gaat. Ondanks dat er niet gesproken wordt, heb je de schijn tegen", besluit Verbeek.