'Robin van Persie trekt bij Heerenveen eerst al die foto's van Klaas-Jan Huntelaar van de kant'

Robin van Persie staat vanaf volgend seizoen aan het roer bij Heerenveen, maar de meningen zijn verdeeld over het succes dat de voormalig aanvaller in Friesland gaat beleven. Daarnaast zal hij ook wel even moeten slikken bij het zien van de aankleding van het Abe Lenstra Stadion.

Op de stelling 'Robin van Persie wordt een hit bij Heerenveen' wordt verschillend gereageerd in de Kick-off podcast van De Telegraaf. Verslaggever Mike Verweij verwacht van wel, chef voetbal Valentijn Driessen van niet.

"Je hoort over de jeugdtrainer Van Persie wel heel goede verhalen", aldus Verweij over de 40-jarige oud-international, die momenteel actief is in de jeugd bij Feyenoord. "Ik zou bijna zeggen dat hij een vakidioot is. Het is een jongen die gewoon zijn eigen pad heeft uitgestippeld en ook gigantisch bezeten is van het spelletje. Ook altijd heeft nagedacht over het spelletje en door coaches werd gevraagd naar zijn visie. Ik ben wel heel benieuwd naar de coach Robin van Persie."

Frank Rijkaard

"En als hij daar nat gaat, kan hij altijd nog ergens terecht", reageert Driessen, die Frank Rijkaard als voorbeeld noemt. Die oud-international van Oranje degradeerde met Sparta, maar kende daarna grote successen bij FC Barcelona. "Het heeft ook te maken met welke spelers je krijgt."

Marco van Basten

"Van Basten kon het niet aan dat spelers niet konden wat hij bedacht had", haalt Verweij het voorbeeld aan van een andere oud-spits van Oranje die trainer werd van Heerenveen. "Ook Van Persie kan natuurlijk teleurgesteld raken in zijn spelers, want die hebben niet de kwaliteiten die hij in zijn kleine teen had." Beide heren denken dat de voormalig topscorer van de Premier League daar qua persoonlijkheid wel veel beter mee om kan gaan dan Van Basten dat kon.

Klaas-Jan Huntelaar

"Ik denk dat Van Persie wel eerst even door het hele Abe Lenstra Stadion gaat en al die foto's van Huntelaar van de kant trekt", grapt Verweij. De twee waren jarenlang elkaars concurrenten bij het Nederlands elftal. Die rivaliteit verliep lang niet altijd even vriendelijk en was één van de oorzaken van het voor Oranje compleet mislukte EK van 2012.

Huntelaar, opgeleid bij PSV, speelde tussen 2004 en 2006 anderhalf jaar in Friesland en scoorde aan de lopende band voor hij voor een miljoenenbedrag naar Ajax overstapte.

Ruud Gullit

"Sinds het WK van 2010 in Zuid-Afrika is er sprake van irritatie tussen Van Persie en Huntelaar", zei Ruud Gullit daar jaren geleden al over in The Daily Mirror. "Het sudderde al tijdens het EK van 2012 in Polen en Oekraïne en daar is de bom gebarsten." Tijdens het WK van 2014, onder Louis van Gaal, ging het redelijk tussen de twee, maar daarna ging het richting het gemiste EK van 2016 opnieuw mis.

"Dat waren niet elkaars beste vrienden hè, bij het Nederlands elftal", reageerde Driessen onderkoeld in de podcast.