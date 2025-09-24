Robin van Persie was het niet eens met de harde woorden die Sem Steijn koos na afloop van Braga - Feyenoord (1-0) in de Europa League. De trainer noemt de woordkeuze van zijn aanvoerder 'niet handig'.

Steijn gaf aan dat alle spelers van Feyenoord woensdagavond egoïstisch waren. Hij noemde de nederlaag van zijn ploeg slordig. "Ja, het is onnodig. Het is een slechte wedstrijd van ons. Er was te weinig energie en we spelen de kansen niet uit die we krijgen. Allemaal egoïstisch, dan loop je tegen een nederlaag aan."

"Dat begrijp ik helemaal niet, dat hij dat woord kiest", reageert Van Persie desgevraagd bij Ziggo Sport op het woord 'egoïstisch'. "Dat komt voort uit dat je een andere keuze maakt."

Kritiek op twee spelers

Misschien heeft het ermee te maken dat Steijn de bal te weinig kreeg? "Dat heeft niet te maken met egoïsme. Dat heeft te maken met keuzes die we maken aan de bal. Ons verticale spel had directer gekund. Maar ik vind dat we nog meer loopacties hadden moeten maken. Met de buitenspelers, met Sem."

Niet alleen Steijn krijgt kritiek van de trainer, ook Luciano Valente moest eraan geloven. De nieuwe aanwinst viel na de rust in voor Quinten Timber op het middenveld. "Ook met Luciano (Valente, red.), die niet gelukkig inviel vandaag. Normaal is hij heel vast aan de bal, dat was hij vandaag niet. En ik vond dat hij ook een paar keer te laag uitkwam. Hij had meer in de pocket moeten spelen."

