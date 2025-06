Florian Wirtz is stevig in beeld bij Liverpool. Trainer Arne Slot, die kampioen van Engeland werd met The Reds, wil de 22-jarige aanvallende middenvelder losweken van Bayer Leverkusen. De Britse roddelbladen staan ook te popelen, want zij zien vooral graag zijn opmerkelijke partner komen: Aaliyah.

Wirtz en Aaliyah Mohamed hebben vermoedelijk sinds 2022 een relatie met elkaar. Ondanks dat ze wel aardig actief is op social media, heeft ze nog niet zoveel informatie over haar achtergrond gedeeld. Op TikTok zet ze video's over bijvoorbeeld lifestyle en kleding.

Glamour

De Britse tabloid The Sun ziet de komst van Wirtz en Aaliyah wel zitten en verwacht dat 'ze meer glamour zal aanbrengen op de tribunes'. Ze doken in hun archieven en zagen dat ze al in het stadion was toen Bayer Leverkusen kampioen van Ditsland werd in 2024.

🚨 Liverpool and Bayer04 have already sealed all documents for Florian Wirtz deal 🔐✍🏻



It’s 𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒘𝒆 𝒈𝒐 since Tuesday, confirmed as after verbal agreement reached and now also fully sealed in paper.



Wirtz will travel for medical after holidays. pic.twitter.com/FR4jxcjtP7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2025

Ze verscheen na afloop van het beslissende duel op het veld om met Wirtz te feesten en poseren. Ook bezocht ze het EK voetbal 2024 in Duitsland, waar ze een shirt van Duitsland droeg en het gezellig had met de vriendin van Kai Havetrz, Sophia Weber. Op TikTok stromen de complimenten binnen bij haar video's. Opmerkingen die regelmatig worden achtergelaten zijn: 'Wat een godin!' en 'Die schoonheid is verbluffend' en 'Ze is een engel uit de hemel!'

Arne Slot moet met Liverpool flink in de buidel tasten voor gewilde speler Terwijl veel van zijn spelers zich bezighouden met interlands, richt Arne Slot zijn vizier op volgend seizoen met Liverpool. De Nederlandse trainer is al een aantal weken bezig met de komst Florian Wirtz, maar moet daar naar verluidt diep voor in de buidel tasten. De Duitser zou een hoog salaris eisen.

Geld

Naar verwachting zal er met de transfer van Wirtz zoveel geld zijn gemoeid, dat het Britse transferrecord wordt verbroken. Momenteel staat het record qua transfer naar de Premier League op 106,9 miljoen pond, betaald door Chelsea toen in januari 2023 Enzo Fernandez werd gekocht van Benfica.

Het record binnen de Premier League zelf is de 115 miljoen pond voor Moisés Caicedo, van Brighton naar Chelsea. Met de komst van Wirtz is circa 116 miljoen pond gemoeid.

Arne Slot staat op punt Nederlandse trainer aan technische staf van Liverpool toe te voegen Liverpool gaat de technische staf van Arne Slot uitbreiden met een ervaren Nederlandse assistent. Na het vertrek van John Heitinga, die hoofdtrainer werd bij Ajax, zoekt de club een nieuwe kracht om het team te versterken. De beoogde coach brengt veel ervaring als speler en trainer mee en moet helpen de kwaliteit binnen de staf te waarborgen.

Nederlanders

Mocht Wirtz de oversteek maken, dan komt hij in Liverpool een kleine Nederlandse enclave tegen. Ryan Gravenberch, Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Jeremie Frimpong staan onder contract bij de lansdkampioen.

Er bestaat nog net geen groepsapp waarin alle internationals met elkaar kletsen, maar Gakpo onthult wel dat ze elkaar geregeld zien. "Maar we doen af en toe wel wat leuks met elkaar. Dan zoeken we elkaar op, komen we samen en hebben we een gezellige avond. Als het schema het toe laat want iedereen speelt op andere tijden wedstrijden. Maar ja, dat doen we meestal wel met de jongens uit Liverpool en Manchester, die omgeving. De boys uit het zuiden hebben anders wel een behoorlijk lange rit."