Wat een feestavond had moeten worden voor Frenkie de Jong, eindigde met een wrang randje. FC Barcelona won zondagavond na een spectaculaire Clásico tegen Real Madrid de Spaanse Supercopa, maar de Nederlandse middenvelder beleefde de ontknoping vanaf de zijlijn met directe gevolgen bij de prijsuitreiking.

De Jong begon de finale in Jeddah als aanvoerder van FC Barcelona. In een zinderende Clásico tegen Real Madrid speelde de Nederlander een sterke wedstrijd en was hij lange tijd een van de dragende krachten op het middenveld. Barcelona nam in het doelpuntrijke duel twee keer de leiding, zag Real Madrid telkens langszij komen en hield de spanning tot diep in de slotfase vast, voordat de wedstrijd alsnog een andere wending kreeg.

Frenkie de Jong van het veld af

Die wending kwam in blessuretijd. De Jong zette een tackle in op Kylian Mbappé, waarna de scheidsrechter tot verbazing van de Nederlander direct naar een rode kaart greep. De Jong reageerde zichtbaar verbaasd op het besluit, maar moest het veld verlaten en zag het restant van de wedstrijd noodgedwongen vanaf de zijlijn.

Door de rode kaart verloor De Jong niet alleen zijn plek binnen de lijnen, maar ook zijn aanvoerdersband. Vlak voor tijd ging de band over naar Ronald Araújo, die nog werd ingebracht en zo formeel de wedstrijd eindigde als aanvoerder.

Rode kaart steekt stokje voor festiviteiten

Na het laatste fluitsignaal volgde het moment dat voor De Jong normaal gesproken een van de hoogtepunten van het seizoen zou zijn geweest. Als aanvoerder had hij als eerste de Spaanse Supercopa omhoog mogen liften, maar terwijl Ronald Araújo dat nu als eerste deed, bleef de Nederlander op de achtergrond staan bij de prijsuitreiking.

Dat had alles te maken met zijn rode kaart in de slotfase van de wedstrijd. Omdat De Jong voortijdig het veld had moeten verlaten, ging de aanvoerdersband vlak voor tijd over naar Araújo, die daardoor de officiële uitreiking voor zijn rekening mocht nemen.

Schorsing en alweer vierde rode kaart

De rode kaart leverde De Jong bovendien een opvallende statistiek op. Het was alweer zijn vierde rode kaart in Spaanse dienst, waarmee hij op gelijke hoogte komt met Pepe. De voormalig verdediger van Real Madrid stond jarenlang bekend als een bikkelharde verdediger die regelmatig over de grens ging.

Over de exacte duur van de schorsing is nog geen duidelijkheid. Wel is zeker dat De Jong de eerstvolgende bekerwedstrijd van Barcelona tegen Racing Santander aan zich voorbij moet laten gaan. Daarmee krijgt het pijnlijk staartje van de knotsgekke Clásico ook sportief nog een vervolg voor de Nederlandse middenvelder. Toch kan hij wel weer een prijs met Barcelona op zijn naam schrijven na de zege op de aartsrivaal.

