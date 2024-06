Roemenië stunt met groepswinst op EK en is mogelijke tegenstander Nederland in achtste finales

Roemenië heeft verrassend Groep E gewonnen op het EK voetbal. In de laatste groepswedstrijd kon elk van de vier landen nog uitgeschakeld worden én groepswinnaar worden. Na twee gelijke spelen kwam Roemenië als gelukkige uit de bus. En dat is dan meteen een mogelijke tegenstander van Oranje.

De Roemenen, die in de eerste wedstrijd van het EK nog Oekraïne met 3-0 klopten, kwamen tegen Slowakije niet verder dan 1-1. Beide landen wisten van tevoren dat een gelijkspel genoeg zou zijn om door te gaan, ongeacht het resultaat bij Oekraïne - België. De Roemenen kwamen wel nog op achterstand.

Zwak België loopt op EK groepswinst mis en wacht loodzware missie in de achtste finales Wie voor het begin van het EK naar de poule-indeling keek, wist het zeker: België wordt groepswinnaar in Groep E. In de praktijk kwam daar niets van terecht. In de groep met Oekraïne, Roemenië en Slowakije plaatsten de Belgen zich met heel veel moeite als tweede voor de knock-outfase, met dank een moeizaam gelijkspel tegen Oekraïne. België moet als nummer twee vol aan de bak in de achtste finales.

Goals in eerste helft

Slowakije nam brutaal de leiding via Ondrej Duda van Hellas Verona. Hij scoorde halverwege de eerste helft met een bekeken kopbal. Maar nog voor rust deed een oud-Ajacied iets terug. Middenvelder Razvan Marin, een blauwe maandag bij Ajax gespeeld (en mislukt), schoot een toegekende penalty keihard binnen: 1-1.

Oekraïne uitgeschakeld

Hoewel beide landen aan dat ene punt dus genoeg hadden, draaide de wedstrijd niet uit in een salonremise. Beide ploegen maakten er nog een leuke wedstrijd van, met Roemenië als 'gelukkige' groepswinnaar. België gaat dankzij een 0-0 tegen Oekraïne als tweede door naar de achtste finales en moet daarin tegen Frankrijk. Slowakije gaat als nummer drie door, maar zit nog in de wachtkamer voor wie de tegenstander wordt.

Nederland - Roemenië?

Nederland weet nu, dat als Georgië of Tsjechië het laatste groepsduel wint in Groep F (vanaf 21.00 uur), Roemenië de tegenstander wordt in de achtste finale. In dat geval speelt Oranje op dinsdag 2 juli de wedstrijd in de knock-outfase in München.

Nederland als nummer drie naar achtste finales, dit is nu de waarschijnlijke tegenstander Het Nederlands elftal is als nummer drie geëindigd in Groep D op het EK voetbal. Dat betekent dat de weg naar de achtste finales bekend is. Voorlopig is Engeland als groepswinnaar van Groep C de volgende tegenstander van Oranje. Er is nog een kans dat Nederland toch tegen de winnaar van Groep E moet.

