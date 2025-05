Rollercoaster van emoties voor PSV: het seizoen van de kersverse kampioen in elf foto's

De weg van PSV naar het kampioenschap bleek een ware rollercoaster van emoties. De ploeg van Peter Bosz haalde zondag tegen Sparta op krankzinnige wijze alsnog de 26e landstitel in de clubgeschiedenis. In dit artikel blikken we terug op de hoogte- en dieptepunten die hun tocht naar de titel zo memorabel maakten op basis van elf foto's.

Opmerkelijk interview Joey Veerman

i Interview van Joey Veerman. ©Screenshot ESPN

Een teleurgestelde Joey Veerman verscheen eind augustus na de 1-7 zege bij Almere City voor de camera van ESPN. "Ik heb het enorm naar mijn zin, alleen wil je wel uitgedaagd worden. Dat is vandaag niet het geval geweest." In de tweede seizoenshelft kreeg Veerman meermaals de deksel keihard op de neus toen PSV in een flinke vormcrisis terechtkwam.

Masterclass Noa Lang tegen PSG

i Noa Lang viert feest in Parc des Princes. ©Getty Images.

Noa Lang ziet zichzelf als een 'big game-player', en in het derde Champions League-duel tegen Paris Saint-Germain maakte hij die titel waar. Hoewel hij ook enkele kansen onbenut liet, was het voor rust wel raak met de eerste goal van de avond.

Met zijn treffer zorgde hij voor de cruciale gelijkmaker tegen de latere finalist van het miljardenbal. De flamboyante aanvaller liet opnieuw zien dat hij op kan staan in de belangrijkste duels. L’Équipe maakte zelfs de vergelijking met een Franse superster van Real Madrid: 'een Kylian Mbappé-actie'.

'Verloren' Guus Til mist 'vuur'

i Guus Til mist het vuur op het veld. ©Getty Images

Hét moment van PSV'er Guus Til dit seizoen was misschien niet op het veld, maar juist nét buiten de lijnen. Na de overtuigende 2-5 zege op FC Utrecht gaf hij een opvallend openhartig interview dat veel stof deed opwaaien. Ondanks zijn twee goals en een assist oogde hij zichtbaar somber en sprak hij over een gebrek aan 'vuur' en het gevoel 'verloren' rond te lopen. Het zorgde voor veel speculaties in de media over een mogelijke burn-out.

Onherkenbaar PSV

i Teleurstelling bij Ryan Flamingo, terwijl Heerenveen juicht. ©Pro Shots.

SC Heerenveen verraste midden december door koploper PSV af te troeven, kort na de Champions League-zeperd tegen Stade Brest (1-0). Het was pas de tweede Eredivisie-nederlaag van PSV, maar de manier waarop was onthutsend. Het team van Bosz was onherkenbaar, iets wat de landskampioen al anderhalf jaar niet was overkomen. Uiteindelijk bleek dit het begin van de dramatische reeks na de winterstop.

Langdurige blessures Tillman en Pepi

i Ricardo Pepi en Malik Tillman in het duel van hun blessures. ©Pro Shots.

Dé klap voor PSV dit seizoen was het wegvallen van smaakmakers Malik Tillman en Ricardo Pepi. Pepi, kanshebber voor de topscorerstitel, hield Luuk de Jong scherp, terwijl Tillman uitblonk en naar de titel van beste speler van de Eredivisie leek te gaan. Het verlies van beiden bleek onoverkomelijk: PSV speelde driemaal gelijk, verloor drie keer en raakte de koppositie kwijt aan Ajax.

Afgang tegen Arsenal

i De spelers van PSV druipen af tegen Arsenal. ©Pro Shots.

PSV vestigde vervolgens de hoop voor een ommekeer op de Champions League, maar wist dat het vrijwel onmogelijk was tegen Arsenal. In het Philips Stadion werd de toenmalig nummer twee van de Eredivisie naar de slachtbank gebracht door de Engelse grootmacht. Uiteindelijk werd de ploeg van Bosz met een pijnlijke 7-1 nederlaag van het eigen veld geblazen.

Titelstrijd lijkt verloren voor PSV

i Luuk de Jong slaat zijn handen voor zijn ogen na de afgang tegen Ajax. ©Pro Shots.

Ajax gaf zeven speelrondes voor het einde van de competitie een vernietigende klap aan titelconcurrent PSV in de strijd om het kampioenschap. In de beladen topper in Eindhoven trok het team van trainer Francesco Farioli aan het langste eind: 0-2, waardoor PSV op een achterstand van negen punten werd gezet.

Terugkeer van Tillman en Dest

i De rentree van zowel Sergino Dest en Malik Tillman. ©Pro Shots.

PSV had nog maar één optie: alles winnen en hopen op een misstap van Ajax. Gelukkig voor de Eindhovenaren bracht de ziekenboeg goed nieuws, met de terugkeer van Tillman en Sergiño Dest. Met de rentree van het duo zette PSV een indrukwekkende reeks neer zonder ook nog maar één duel punten te verspelen. Met die opeenvolgende overwinningen bracht PSV de titelstrijd weer tot leven en voerde het de druk op Ajax flink op.

Lang zorgt voor dé treffer van het seizoen

i Noa Lang haalt woede van Feyenoord-fans op zijn hals door pontificaal voor hen te juichen voor zijn doelpunt voor PSV © Getty Images.

PSV bracht de achterstand op Ajax zelfs terug tot vier punten, maar had nog een lastig duel tegen Feyenoord voor de boeg. In De Kuip was Lang dé uitblinker tijdens een spectaculaire comeback. De boeren stonden na tien minuten met 2-0 achter, maar vochten zich in de tweede helft knap terug. Dankzij twee late treffers van Lang, die de hele wedstrijd uitgejouwd werd, trok PSV de overwinning naar zich toe: 2-3. Met dit resultaat, gecombineerd met het puntenverlies van Ajax later die dag, zette PSV een enorme stap richting het kampioenschap.

PSV op poleposition

i Olivier Boscagli viert feest met de PSV-fans in zijn laatste thuisduel en grijpt de megafoon. ©Getty Images.

De Eredivisie beleefde een ongekend spannende ontknoping, vooral door de resultaten op de velden van speelronde 33. PSV boekte een overtuigende 4-1 overwinning op Heracles Almelo in een uitgelaten Philips Stadion, maar het echte spektakel kwam uit Amsterdam. Koploper Ajax verspeelde in de slotfase kostbare punten en wierp de eerste plek onverwachts in de schoot van PSV. Wat volgde was pure euforie: een uitzinnig feest barstte los bij de spelers en fans van PSV.

Kampioenschap is binnen

i Kampioenschap PSV. ©ANP.

In een knotsgekke ontknoping van de titelstrijd heeft PSV zijn klasse bewezen. Met een overtuigende 1-3 overwinning op Sparta Rotterdam kroonde de ploeg van Peter Bosz zich tot landskampioen. De 26e titel is een feit, en aanvoerder Luuk de Jong, hét boegbeeld van veerkracht, mocht met stralende trots opnieuw de kampioensschaal omhoog tillen. Een krankzinnig kampioenschap voor de Eindhovenaren.