Topvoetbalster Ella Toone (25) zal zelden zoveel enorm emotionele dingen achter elkaar hebben meegemaakt als in de afgelopen twee weken. Voor de derde keer in korte tijd overkomt haar iets met enorme impact.

Op 27 juli 2025 werd Toone door de Engelse bondscoach Sarina Wiegman in de basis gezet voor de EK-finale tegen Spanje. Ze deed 87 minuten mee. Na verlenging namen de Lionesses de strafschoppen ietsjes beter dan Spanje. Daardoor won de in Nederland geboren Wiegman voor de tweede maal op rij het EK met Engeland. Daarvoor won ze ook al met de Oranje Leeuwinnen, in 2017.

Verloofd

Daags na de gewonnen eindstrijd maakte Toone bekend dat haar geliefde oma was overleden. En ook onthulde ze dat ze het nieuws voor de finale kreeg te horen. Toch vond ze de kracht om te starten aan een van de belangrijkste wedstrijden van haar leven.

Ze postte het harttverscheurende op donderdag 31 juli, vier dagen nadat Engeland de titel greep. En weer vier dagen was er wederom een grote gebeurtenis: haar vriend Joe Bunney vroeg Toone ten huwelijk. Ze beantwoordde zijn romantische geste op Ibiza met haar ja-woord. Ook Bunney is een voetballer, al acteert hij op een lager niveau.

Joe Bunney

Bunney speelt voor amateurclub Stalybridge Celtic. Hij heeft een vierjarige zoon uit een vorige relatie. Eerder kwam de 31-jarige speler uit voor Stockport, Rochdale, Blackpool, Bolton en Macclesfield, in de Football League. Pikant is dat hij een fan is van Manchester City, terwijl zijn aanstaande dus voor Manchester United uitkomt.

Oma

Over haar oma schreef Toone: "Ik vind het troostend te weten dat ze vanaf de beste plek in huis mocht kijken, samen met papa, haar favoriete persoon. Ik zal je voor altijd missen, oma, maar ik zal de bijzondere herinneringen die we hebben gemaakt koesteren", deelde Toone. "Er zijn niet genoeg woorden om te beschrijven wie je was, maar ik ben dankbaar dat je mijn oma was. Mijn voetbalminnende, gekke, grappige oma."

Toone maakte al het nodige mee in haar leven. Afgelopen september (2024) overleed haar vader, drie dagen voor zijn zestigste verjaardag, aan de gevolgen van prostaatkanker. Door al die tegenslagen waren er na afloop ook tranen.