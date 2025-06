Geld speelt een steeds grotere rol in de topsport. In Sportnieuws.nl Padelpraat zijn ex-profs Fatima Moriera de Melo, Rafael van der Vaart en John van Lottum van mening dat het steeds minder om plezier draait, en plaatsen daar dan ook hun vraagtekens bij. "Ik stoor me er nog steeds aan."

"Tegenwoordig hoef je weinig te kunnen of je wordt al verkocht naar Saoedi-Arabië, voor gek geld", stelt Van der Vaart vast. Het is overigens niet dat de ex-international van Oranje de jonge voetballers niet begrijpt. "Als je denkt, ik doe dit twee jaar en ik hoef nooit meer iets te doenm dan snap ik het wel." Zo ziet Van Lottum het ook: "Het is moeilijk om nee te zeggen."

Blij is Van der Vaart echter niet met de huidige ontwikkeling. "De echte liefhebber in mij, de romanticus, vindt het vreselijk." Moreira de Melo mengt zich in het gesprek. "Als ik naar Frenkie de Jong kijk, dan denk ik dat is een liefhebber van de sport, of heb ik dat mis?" Van der Vaart reageert. "Nee, dat heb je niet mis. Hij straalt uit dat hij het leuk vindt."

Beleving bij Ajax

Van der Vaart ziet in zijn eigen directe omgeving wel een kentering qua pure beleving van het voetbal. "Mijn zoon (Damian, red) speelt nu natuurlijk in de jeugd van Ajax." Damian van der Vaart (19) tekende bij Ajax begin dit jaar een nieuw contract tot de zomer van 2029. "Ik heb een paar wedstrijden van hem gezien. Ik zeg: mogen jullie wel lachen. Mag je lachen?" Waarop Van Lottum zegt: "Dat heb ik je vaker horen zeggen."

"Ik stoor me er nog steeds aan", vervolgt Van der Vaart zijn relaas. "Jonge jongens. Ze voetballen op De Toekomst, je ziet die ArenA liggen. Speelsheid, een hakkie, het plezier. Niks meer." Van Lottum weet ook wel waarom: "Het is allemaal in systemen en patronen en binnen je kaders moeten blijven."

Van der Vaart vertaalt het met een voorbeeld door naar de hoofdmacht van Ajax, dat dit jaar op pijnlijke wijze de titel aan PSV verspeelde maar wel Champions League-voetbal veiligstelde: "Dat zie je natuurlijk ook in een eerste elftal. Winnen is belangrijker dan mooi voetbal. Dat is gedeeltelijk waar, maar volgens mij zitten er vijftigduizend man in zo'n stadion die komen niet alleen maar om bijvoorbeeld 1-0 tegen NEC thuis te zien, om maar wat te noemen."

Moreira vindt het eveneens jammer om te constateren dat het echte plezier meer naar de achtergrond wordt verdrongen. "Het gevoel dat je krijgt, is dat het te snel niet meer om een hobby en liefhebberij gaat, maar echt om het geld."

In de eerste aflevering van Sportnieuws.nl Padelpraat is Rafael van der Vaart te gast. De voormalig topspeler van onder meer Ajax en Real Madrid gaat met presentatoren Fatima Moreira de Melo en John van Lottum in gesprek over onder meer de passie voor padel. Hij is samen met Moreira de Melo één van de ambassadeurs van Decathlon Premier Padel Rotterdam P1, dat van 28 september tot en 5 oktober wordt gehouden.

In de gloednieuwe padelshow beantwoordt de 109-voudig international lastige dilemma's, test hij zijn kennis over de snelst groeiende sport in Nederland en gaat hij een prachtige challenge met olympisch hockeykampioene Moreira de Melo en DPPR-toernooidirecteur Van Lottum aan. Dat en nog veel meer in de eerste aflevering van Sportnieuws.nl Padelpraat. Bekijk hieronder de video.