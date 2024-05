Ron Jans dankt de 'fantastische' twaalfde man in aanloop naar play-off finale: 'Enorm wapen'

Na het spektakelstuk tegen Sparta (3-1), speelt FC Utrecht ook de finale van de play-offs in eigen huis. De Galgenwaard opent zondag haar deuren voor een nieuw duel met Go Ahead Eagles. Coach Ron Jans verwacht weer vuurwerk van de Utrechtse fans. "Het kan niet anders of de sfeer wordt opnieuw fantastisch."

De kracht van de Galgenwaard mag volgens Jans echt niet onderschat worden. "Het mooist denkbare scenario", zo zegt de coach tegen het AD over de wedstrijd tegen GAE. Het duel tegen de Deventenaren moet deze zondag om 18.00 uur worden afgewerkt. "Wij zijn echt zó blij met weer een thuiswedstrijd."

Volgens Ron Jans is de twaalfde man voor de Utrechters onmisbaar. "De entourage in ons stadion is de laatste tijd geweldig", dankte hij de fans. "Dat is een enorm wapen." Ook tijdens de stunt tegen Sparta speelde het thuispubliek een belangrijke rol. "Toen onze fans zich lieten horen toen we het even wat lastiger hadden", glunderde Jans. "Het kan niet anders of de sfeer wordt tegen Go Ahead opnieuw fantastisch.”

Jans houdt tegen het elftal van voormalig FC Utrecht-trainer René Hake normaal gesproken zo veel mogelijk vast aan het elftal dat gisteren met 3-1 te sterk was voor Sparta. Al is het niet onwaarschijnlijk dat Mike van der Hoorn ditmaal aan de aftrap staat.

De routinier kwam tegen de Spangenaren als invaller binnen de lijnen en speelde vervolgens prima. "We zijn voorzichtig met Mike”, aldus Jans. Zijn vice-aanvoerder heeft immers lange tijd last gehad van een blessure. "Maar het spreekt voor zich dat hij een belangrijke speler is voor ons. We gaan hem zeker nodig hebben." Aan de hand van de laatste training van morgenochtend beslist Jans wie hij definitief opstelt tegen Go Ahead.