Het grootste doel voor Oranje is behaald dit jaar: plaatsen voor het WK in 2026. Daarmee is het kalenderjaar goed afgesloten. Maar er kon ook nog veel beter, al helemaal nadat er een galavoorstelling werd gegeven aan Spanje in maart. Dat moest de lat zijn, vond Ronald Koeman. Die lat is daarna niet meer aangetikt, zag ook Ronald de Boer. "Maar je ziet wel: er zit muziek in het Nederlands elftal", vertelt hij aan Sportnieuws.nl.

Ronald de Boer kijkt nog altijd met plezier terug aan de duels met Spanje, als hem naar zijn hoogtepunt gevraagd wordt. "Die waren echt het beste, je meet je dan met de beste ter wereld. Daarin heeft Oranje zich van hun beste kant laten zien. Uiteindelijk ga je op penalty's niet naar de Final Four, maar het kon alle kanten op."

Dip na Spanje

Het tweeluik mocht dan niet gewonnen zijn, maar je zag wel: "Er zit weer muziek in het Nederlands elftal", vindt de oud-international. "Ik zag ook dat het daarna minder was, ik denk dat Oranje sowieso beter rendeert tegen betere tegenstanders. Als ze het spel moeten maken tegen een tienmansblok dan hebben ze daar moeite mee. Spanje gaat daar bijvoorbeeld makkelijker mee om", analyseert hij.

De Boer zag ook de kritiek op het feit dat het tegen zwakkere tegenstanders minder goed ging, maar maakt zich daar niet zo druk om. "Het zijn geen leuke wedstrijden, maar uiteindelijk plaats je je en dan is dus de missie geslaagd. Het is nu hopen dat iedereen fit en fris aan de start staat met de beste spelers in topvorm."

Memphis Depay

Wie ook in topvorm moet zijn, is Memphis Depay. In 2025 verbrak hij record na record en liet hij maar weer eens zien waarom hij dé spits van Oranje is. "Het is geweldig voor Memphis, die mijlpalen. Hij wordt in mijn ogen onderschat. Terwijl ik dat ook wel een beetje heb. Als je over Dennis Bergkamp praat, dan komen de glinsteringen in de ogen bij mensen. Dat is bij Memphis minder. Er zit een rauw randje omheen dat hem nog steeds niet de erkenning geeft die hij verdient. Hij mag wat meer belicht worden in de positieve zin."

Over de rest van de selectie heeft De Boer ook weinig te klagen; hij is zelfs behoorlijk verrast door een aantal jongens dit jaar. "Micky van de Ven en Tijjani Reijnders, bijvoorbeeld. Zij hebben een geweldige ontwikkeling doorgemaakt, net als Jurriën Timber. Als hij fit is, dan is hij ook niet meer uit de selectie weg te denken in mijn ogen. Ook heeft Bart Verbruggen zich wat mij betreft helemaal gevestigd. Dit zijn jongens die voor mij aan de deur hebben geklopt en zich dit jaar echt gevestigd hebben."

Jonge talenten

Ook wordt de 67-voudig international blij van jonge talenten die eraan zitten te komen. "Luciano Valente durf ik wel te noemen. Als ik zijn kwaliteiten goed inschat, dan staat hij me erg aan. Datzelfde geldt voor Kees Smit, als ik daar geduld wel op zijn plaats. Valente heeft het Europees ook al laten zien. Natuurlijk is het middenveld van Oranje overvol, maar als er ruimte is zou ik ze zeker meenemen. Dat is de toekomst, bij tijd en wijlen zit je daar likkebaardend naar te kijken", beoordeelt hij.

Mauro Jr.

Ook waagt De Boer zich aan een bijzondere uitspraak. In november werd Koeman gevraagd naar de zaak Mauro Jr., de Braziliaanse PSV'er. Hij is ondertussen al erg lang in Nederland en zou een paspoort kunnen aanvragen, waarmee hij in aanmerking komt voor Oranje. Koeman wuifde dat weg, maar De Boer denkt daar anders over. "Ik zou hem er direct bij halen. Hij is zo'n speler die ondergewaardeerd wordt", vindt hij.

"Als je ze niet in je team hebt, dan mis je ze. Zoals Declan Rice bij Engeland bijvoorbeeld. Ik wil niet teveel heisa op me halen, maar ik zou zo'n type speler er graag bij hebben." Het wil niet zeggen dat De Boer het niet eens is met de keuzes van Koeman.

Kritiek op Koeman onterecht

Het feit dat hij lang wachtte met het oproepen van Mexx Meerdink en Sem Steijn begrijpt hij volledig. "Oranje is geen speelplaats. Die jongens moesten het op dat moment eerst nog maar eens laten zien. De druk bij hun clubs op dat moment, AZ en FC Twente, ligt vele malen lager dan bij de top-3. Dus die keuze snapte ik wel. Om dan al kritiek te uiten op de werkwijze van Koeman, daar ga ik niet in mee."

De Boer is zelfs wel tevreden over de werkwijze van Koeman, die het goed doet met deze selectie. "Koeman heeft mij dit jaar niet verrast, met dit materiaal zit er genoeg muziek in. Ik vind dat hij prima zijn werk doe, ik denk niet dat het echt vernieuwend is maar ik verwacht dat ook niet bij dit Nederlands elftal. Het is ook niet nodig, het frame staat. In mijn ogen zijn het allemaal prima spelers op een topniveau."

Rapportcijfer

Als De Boer een cijfer moet geven, dan hoeft hij niet lang na te denken: "Een hele mooie 7+. Oranje speelde goed tegen Spanje en heeft daarna een mindere periode gehad. Die laatste wedstrijden gingen moeizamer, maar het doel is behaald. Dan mag je nooit te kritisch zijn, Oranje heeft het prima gedaan dit jaar."

