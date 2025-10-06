Ronald Koeman baalt ervan dat Memphis Depay niet op het vliegtuig kon stappen om zich te melden in Nederland. Het paspoort van de spits van Corinthians zou zijn gestolen. Dat heeft ook consequenties voor Memphis zelf, maakt Koeman duidelijk.

"Memphis zou onze tijd vannacht om half 3 vliegen", zegt Koeman op de persconferentie in aanloop naar het WK-kwalificatieduel met Malta. "Hij wilde naar het vliegveld, pakte zijn spullen een uur voor vertrek en vond zijn paspoort niet. Dat is lastig om te vliegen dan. Ondanks dat zonder paspoort naar het vliegveld en dan lukt dat niet. Ook als je Memphis bent niet."

Memphis ging terug naar huis om toch nog een keer zijn paspoort te zoeken, maar tevergeefs. Hij is nu bezig om een nooddocument aan te vragen en een dag later deze kant op te komen. Dat schopt wel het plan van Koeman in de war. "Daar heb ik wel mijn gedachtes over, of hij kan spelen donderdag. Maar dat heb ik nog niet gedeeld met de kennis van de fysieke gedeeltes. Maar het plan dat ik in mijn hoofd had, zal wel iets veranderen. Hij zal niet starten in ieder geval."

Andere opties voor de spitspositie

Koeman noemt onder andere Emanuel Emegha (nu geblesseerd) nog als optie voor de spitspositie. Maar met Donyell Malen en Mexx Meerdink heeft de bondscoach nog twee spelers in de selectie die in de punt van de aanval kunnen spelen.

"Malen zou ook nog in de spits spelen, die kan een doelpunt maken. Vandaar dat hij vast onderdeel van deze groep is. Speelt soms ook wel wat minder, nu wat meer, maar het is toekomst dat we kijken naar spitsen en mogelijkheden. De ontwikkeling van spelers bepaalt hoe lang dat gaat duren. In alle eerlijkheid is dat Meerdink en Emegha die in ons achterhoofd speelt. Deze keer voor Mexx, ondanks dat hij misschien wat minder was de laatste wedstrijden."

