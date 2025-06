Ronald Koeman Jr. laat trotse vader huilen, bondscoach duidelijk over Oranje: 'Dan komt-ie misschien in beeld'

Het waren bijzondere weken voor de familie Koeman. Zoon Ronald junior promoveerde met Telstar naar de Eredivisie. Dat liet vader Ronald, de bondscoach van het Nederlands elftal, niet onberoerd.

De zoon van Ronald Koeman maakte indruk met Telstar in de play-offs, zeker in het tweeluik met FC Den Bosch. "Als je twintig keer de nul houdt bij Telstar, dat is wel een geweldige prestatie. Al speelt de verdediging natuurlijk ook een belangrijke rol", zei hij tegenover Sportnieuws.nl. De bondscoach zat een paar keer op de tribune. "Het wordt tijd dat hij mij een keer selecteert", zei Koeman Jr. gekscherend. "Maar hij durft het niet."

Ronald Koeman Jr. dankt zijn vader voor huis van bijna één miljoen euro Ronald Koeman Jr. beleeft zeer mooie weken. De 30-jarige keeper promoveerde zondag met Telstar naar de Eredivisie en woont sinds kort ook in zijn nieuwe huis in Vleuten. BekendeBuren weet hoeveel het stekje kost én dat Ronald Koeman Sr. heeft meegeholpen met de kosten.

Koeman kreeg op de persconferentie dinsdag een vraag of hij zijn zoon zou selecteren. De bondscoach was resoluut: nee. "We weten dat we qua keepersgilde niet een hele grote vijver hebben. Als hij volgend jaar alles eruit haalt, dan komt-ie misschien in beeld", verduidelijkte Koeman met glimlach.

Tranen bij Koeman

De persco begon met de vraag of het mooiste voetbalmoment van 2025 al is geweest, met de promotie van Telstar. "Qua familie wel. Het lijkt alsof ik zelf de Champions League had gewonnen, maar misschien is dit nog iets groter voor hen", grijnsde Koeman. "Wat ze gedaan hebben is bijna onbeschrijfelijk en mooi dat dat nog steeds kan."

De beslissende finale tegen Willem II maakte Koeman mee vanaf zijn bank. Met 'spanning en adrenaline' zat hij voor de televisie. "Ik vond het gepast om daar niet heen te gaan. Dan kom je in beeld en het gaat niet om mij maar om hem. Ik ben trots op wat ze gedaan hebben als club, maar ook wat hij zelf heeft gedaan. Waar hij heel hard voor gewerkt heeft, heeft hij nu de erkenning voor gekregen", aldus een trotse vader.

Voetballende zoon Ronald Koeman (30) raakte tien kilo kwijt dankzij vriendin: 'Ze verzorgt me uitstekend' Telstar-keeper Ronald Koeman, de zoon van de bondscoach, promoveerde zondag met zijn club verrassend naar de Eredivisie. De doelman zit sinds een tijd veel beter in zijn vel en dat komt mede door zijn vriendin. Zij hielp hem namelijk om tien kilo af te vallen.

De promotie van Koeman Jr. zorgde voor tranen bij zijn vader. Dat werd onthuld door de keeper van Telstar. "Hij mag best zeggen dat ik tranen had, dat is ook een beetje de leeftijd. Dat gaat wat sneller en makkelijker. Oude man ben ik niet, maar sentimenteel wel dat je emotie hebt en dat je iemand het gunt, zeker als het een kind van je is."