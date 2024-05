Ronald Koeman spreekt met Denzel Dumfries over incident: 'Niet verstandig'

Bondscoach Ronald Koeman heeft onlangs met Denzel Dumfries gesproken over de recente rel rond de international. "Niet verstandig, maar dat weet hij", aldus Koeman.

Dumfries kreeg tijdens het recente kampioensfeest van zijn club Inter een opvallend spandoek aangereikt, waarop hij AC Milan-verdediger Theo Hernandez als hond aan het lijstje vasthield. Dat zorgde in Italië uiteindelijk voor veel ophef.

Denzel Dumfries heeft spijt

"Ik hou van rivaliteit in het voetbal, het is een cruciaal onderdeel van onze sport. Ik besef dat het omhooghouden van het spandoek een beoordelingsfout van mijn kant is geweest. Het was niet zo slim", betuigde Dumfries achteraf spijt, maar de voormalig PSV'er kreeg vanwege het voorval wel een boete opgelegd.

Ronald Koeman: 'Oud en wijs genoeg'

"Ik denk dat ze oud en wijs genoeg zijn om te denken: wat er toen plaatsvond, was niet heel verstandig", aldus Koeman. De bondscoach ging maandagavond in gesprek met Sportnieuws.nl over zijn ambities met Oranje voor het EK voetbal en sprak klare taal over zijn keuze voor de voorlopige lijst van dertig spelers. Koeman moet uiteindelijk nog vier namen schrappen.

Denzel Dumfries

Dumfries heeft het al vaker aan de stok gehad met Theo Hernandez, met als climax het opstootje onlangs in de derby tussen AC Milan en Inter. Beide spelers grepen elkaar naar de keel. Dumfries en Hernandez moesten vervolgens met rood het veld verlaten en ging een dag later tijdens het kampioensfeest nog een keer over de schreef. Dat belooft wat voor de groepswedstrijd op het EK van Oranje tegen Frankrijk.

