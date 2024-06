Ronald Koeman tevreden over optreden Nederland tegen Canada: 'Dat vind ik prima'

Oranje maakt donderdag na rust korte metten met Canada in een oefenduel in De Kuip. Het werd 4-0 voor de manschappen van Ronald Koeman, die onder de indruk was van wat zijn team op de mat legde. "Vier goals maken, dat vind ik prima", concludeerde hij na afloop.

"We hebben agressief gespeeld, bij fases heel goed druk. Moeizaam begin. Ze maakten ons een klein beetje wakker in het begin. Na een kwartier, of twintig minuten kwamen we beter in ons spel. En die lijn hebben we doorgetrokken in een zeer goede tweede helft met goed voetbal, niks weggegeven. Vier goals maken, dat vind ik prima", sprak Koeman bij de NOS over Nederland.

Oranje wervelt dankzij uitblinkers Memphis Depay en Jeremie Frimpong voorbij Canada Oranje heeft bewezen klaar te zijn voor het EK. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman rolde Canada (vooral) na rust op in de Rotterdamse Kuip. Dat gebeurde aan de hand van uitblinkers Memphis Depay en Jeremie Frimpong. Het werd 4-0 voor Oranje in de eerste oefenwedstrijd in aanloop naar het EK.

'Aantrekkelijke wedstrijd'

"Ik vind dat we een aantrekkelijke wedstrijd gezien hebben. Ook in de eerste helft bij fases, alleen je maakt de goal niet", blikte Koeman terug. Al met al was hij tevreden. "k denk dat we onze plicht hebben gedaan, tot het laatst veel energie in de wedstrijd gestopt. En dat wil je, want je wil iedereen zo fit mogelijk richting de eerste wedstrijd Polen hebben. Dat lukt aardig tot nog toe."

Ronald Koeman looft smaakmakers Oranje: 'Meer kan ik niet van hem vragen' Bondscoach Ronald Koeman genoot donderdagavond van Memphis Depay en al helemaal van Jeremie Frimpong. De speler van Bayer Leverkusen maakte zijn eerste interlandgoal voor Oranje, in de wedstrijd tegen Canada (4-0). Ook gaf hij de assist op de openingsgoal van Depay.

Twijfels over zijn beoogde basisopstelling lijkt hij niet meer te hebben. "Ik weet wat de opties zijn. Dat zie je op trainingen, maar wil je ook bevestigd krijgen in wedstrijden. We hebben nog één oefenwedstrijd en dan maak ik de balans op. Grotendeels zit de opstelling in mijn hoofd, maar er zijn altijd één, twee of drie posities waar je nog even de tijd voor kunt nemen", aldus Koeman, die tegen IJsland met meer jongens uit zijn A-ploeg speelt. "Er zullen ongetwijfeld iets meer basisspelers beginnen dan."

Van de Ven

Koeman verraste enigszins met de opstelling, door in 4-3-3 te spelen en met Micky van de Ven op linksback. Dat beviel Koeman wel. "Begon net als de rest moeizaam. Maar je ziet zijn snelheid en power. Kwam ook nog een kans uit zijn diepgang. Dus ik ben meer dan tevreden over hem."

Aanstaande maandag speelt het Nederlands elftal de uitzwaaiwedstrijd voor het EK. Dan staat de oefeninterland met IJsland op het programma in De Kuip.