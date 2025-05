Ruud Gullit betreurt clash tussen twee iconen: 'Dat heeft het Nederlandse voetbal niet geholpen'

Oud-topvoetballer Ruud Gullit (62) is een hele grote naam in de voetbalwereld. Dat maakt het interessant om te horen hoe hij denkt over andere legendes uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis, zoals wijlen Johan Cruijff en Louis van Gaal.

In de Engelse podcast The Overlap wordt Gullit een kleine anderhalf uur het hemd van het lijf gevraagd. Gullit is een graag geziene gast in Engelse media, wat ook te maken heeft met zijn verleden daar aan de overkant van de Noordzee. Hij was in het midden van de jaren 90 speler én trainer van Chelsea. Hij was de eerste zwarte manager in de Premier League en won in 1997 de FA Cup met Chelsea.

Louis van Gaal en Johan Crijff

Het is ook de Engelse gastheer van de podcast opgevallen dat er in Nederland een strijd was tussen Cruijff en Van Gaal. Beide iconen waren onder meer trainer van Ajax en Barcelona, hadden een dominante persoonlijkheid en waren niet scheutig met complimenten richting elkaar.

"Je weet hoe Van Gaal was", lacht Gullit. Dat weten de Engelsen maar al te goed, want Van Gaal was van 2014 tot 2016 trainer van Manchester United. Ook in Engeland had hij een moeizame band met de pers.

Vrijheid

De interviewer stelt dat beide mannen als trainer ongeveer hetzelfde systeem hanteerden, maar dat Cruijff meer vrijheid gaf aan zijn spelers om het op hun manier in te vullen. Gullit gaat vervolgens in op de persoonlijke band tussen de twee.

"Ik denk dat er iets is gebeurd in Barcelona", vertelt de in Amsterdam geboren ex-topspits. "Daar is het allemaal begonnen. En dat is jammer. Want Cruijff is een legende en Van Gaal is ook een fantastische coach. Hun ruzie heeft het Nederlandse voetbal niet geholpen. Daardoor ontstonden er twee kampen. Ja, hun systemen waren vergelijkbaar. Maar het ging er bij hen om: wie is de grootste, wie is de beste?"

Gras

De andere co-host prijst vervolgens de wijze waarop Johan Cruijff als trainer van Barcelona het veld heel breed hield. De vleugelspelers kregen van hem de opdracht om aan de zijlijnen te plakken. Van Gaal deed enkele jaren hetzelfde bij Barcelona. Gullit merkt op dat Engelse teams dat juist niet deden of doen. "Hier is het gras aan de zijlijn nog lekker hoog", grapt hij.

In de podcast komen nog veel meer zaken aan bod. Oud-topvoetballer Roy Keane heeft bijvoorbeeld heerlijk verhaal gedeeld over Gullit, die bevestigde dat het relaas ook echt is gebeurd.