Opnieuw is een groot Feyenoorder overleden. Nadat ruim een maand geleden de legendarische verdediger Rinus Israël het leven liet, is nu ook een ander Feyenoord-icoon overleden. De Zweedse spits Ove Kindvall werd in 1970 dankzij een doelpunt in een klap een Feyenood-legende. Dinsdag werd duidelijk dat hij op 82-jarige leeftijd is gestorven.