De Uruguayaanse voetballer Luis Suarez heeft een schorsing van zes wedstrijden gekregen voor zijn wangedrag in de League Cup-finale. De 38-jarige aanvaller van Miami spuugde na de wedstrijd een staflid van Seattle Sounders in het gezicht.

Het bizarre incident vond plaats tijdens een massale vechtpartij na het laatste fluitsignaal. De schorsing geldt uitsluitend voor de volgende editie van het toernooi, maar de Amerikaanse MLS heeft ook aangegeven dat het zich "het recht voorbehoudt" om de speler verdere sancties op te leggen.

Ook Suarez' voormalige teamgenoot bij Barcelona, Sergio Busquets, kreeg een schorsing van twee wedstrijden, en een andere Inter-speler, Tomas Aviles, mist drie duels. Steven Lenhart, een lid van de technische staf van Seattle, kreeg een schorsing van vijf wedstrijden, zo meldt persbureau AFP.

Veelbesproken acties Suárez

Suarez heeft tijdens zijn carrière al meerdere keren te maken gehad met disciplinaire maatregelen. In het verleden werd hij gestraft voor het tonen van zijn middelvinger en het bijten van de Italiaanse verdediger Giorgio Chiellini en de Servische verdediger Branislav Ivanovic. In de Nederlandse Eredivisie zette hij ooit zijn tanden in de nek van PSV'er Otman Bakkal.

De Uruguayaan kreeg destijds een schorsing van liefst zeven wedstrijden. Na het bijtincident als speler van Liverpool met Ivanovic ging Suárez door het stof. "Het zijn momenten van frustratie en het wordt eens tijd dat ik het leer te controleren", vertelde de aanvaller in 2013. Dat lijkt niet helemaal gelukt.

Suárez maakt weer excuses

Ook na zijn wangedrag in de Leagues Cup maakte Suárez excuses. De collega van voetballegende Lionel Messi zei: "Het was een moment van spanning en frustratie, maar dat rechtvaardigt mijn reactie niet. Ik heb een fout gemaakt en bied mijn oprechte excuses aan."

Terwijl Suárez negatief het nieuws haalde, stond zijn ploeggenoot Lionel Messi juist in het middelpunt van de aandacht in Argentinië. De 38-jarige sterspeler kreeg in Buenos Aires een emotioneel afscheid van 80.000 uitzinnige fans bij zijn vermoedelijk laatste thuiswedstrijd voor de nationale ploeg.