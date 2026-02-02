De klap die hij vorige week al moest incasseren, blijkt groter dan gedacht. Voor Bas Nijhuis is er opnieuw slecht nieuws, nadat hij eerder al noodgedwongen moest afhaken voor De Topper. De gevolgen van zijn blessure worden nu pas echt duidelijk.

Nijhuis komt dit seizoen niet meer in actie. De ervaren arbiter is uitgeschakeld door een zware achillespeesblessure en moet een streep zetten door de rest van het voetbaljaar. Maandagochtend bevestigde hij dat zelf in de ochtendshow van Radio 538. "Dit seizoen, dat kun je wel vergeten", zei de 49-jarige scheidsrechter.

Streep door de rekening

De blessure liep Nijhuis afgelopen dinsdag op tijdens een training. Op dat moment voelde hij direct dat het mis was. "Het was net alsof je wordt neergetrapt", omschreef hij het moment. Onderzoek bracht snel duidelijkheid. Op de echo’s was volgens Nijhuis meteen te zien dat het 'niet goed' was.

De timing maakt de klap extra hard. Nijhuis zou zondag de Eredivisie-topper tussen PSV en Feyenoord fluiten, een wedstrijd waar hij zich al langere tijd op had verheugd. Het was voor hem weer eens een echte beloning, na een periode zonder topaffiches. Die kans zag hij in één klap aan zich voorbijgaan.

Steun uit de voetbalwereld

Toch bleef steun niet uit. Vanuit de hele voetbalwereld stroomden de reacties binnen. Spelers, trainers en collega’s lieten weten met hem mee te leven. "Echt overal vandaan zie je berichten", vertelde Nijhuis. "Het verbindt ook wel weer die voetbalwereld."

Eerder liet Nijhuis al weten hoe zwaar de klap hem viel, maar ook dat stoppen geen optie is. Eerst wacht een lange revalidatie, daarna hoopt hij weer terug te keren op het veld. Voor nu overheerst vooral het besef dat dit seizoen voorbij is én dat herstel alle prioriteit krijgt.

Vervanger van Bas Nijhuis

Waar Nijhuis oorspronkelijk was aangesteld voor De Topper tussen PSV en Feyenoord, ging uiteindelijk een streep door zijn naam. Allard Lindhout werd aangewezen als vervanger en zag van dichtbij hoe PSV de titelstrijd in het slot gooide door binnen twintig minuten al met 3-0 voor te staan, tevens de eindstand.

