De wedstrijd tussen Feyenoord en Sturm Graz wordt donderdag geleid door Halil Umut Meler. De naam van de Turkse scheidsrechter zal bij sommige voetbalfans een belletje doen rinkelen, aangezien hij in december 2023 het ziekenhuis in werd geslagen door een voorzitter.

De 39-jarige referee floot een duel tussen Ankaragücü en Rizespor. Faruk Koca, de voorzitter van Ankaragücü, sloeg hem tijdens die wedstrijd in het gezicht, waarna Umut Meler naar de grond ging. Hij verbleef vervolgens zelfs enkele dagen in het ziekenhuis, omdat hij een bloeding in zijn linkeroog had en ook last had van nekklachten. De Turkse competitie werd een tijdlang stilgelegd om aandacht te vragen voor het zinloze geweld. Koca stapte op als voorzitter van de Turkse club.

Umut Meler pakte het fluiten vrij snel weer op. Zo mocht hij vorig seizoen liefst vijf wedstrijden in de Champions League leiden, waaronder Benfica - Feyenoord (1-3) in oktober 2024. Van het team dat destijds op het veld stond, zijn inmiddels veel spelers vertrokken. Igor Paixao, Ibrahim Osman, Antoni Milambo, Hugo Bueno, David Hancko en nu ook Quinten Timber hebben een functie elders.

Feyenoord - Sturm Graz

Dit seizoen kreeg Umut Meler nog geen Champions League-affiches toegewezen. Feyenoord tegen Sturm Graz wordt zijn vierde wedstrijd in de Europa League. In oktober floot hij overigens al wel Sturm Graz tegen Rangers (2-1).

Robin van Persie en Feyenoord zullen alles op alles moeten zetten om de tussenronde nog te bereiken in de Europa League. De situatie is ongeveer hetzelfde als bij Ajax: de teller staat na zes wedstrijden op drie punten en dus moet er tweemaal worden gewonnen om überhaupt nog kans te maken op een plekje bij de beste 24. De Rotterdammers staan momenteel dertigste. Het treffen met de Oostenrijkers wordt om 18.45 uur afgetrapt.

