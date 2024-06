Scheidsrechter bij Polen - Oostenrijk kwam in het nieuws nadat hij het ziekenhuis in werd geslagen

Halil Umut Meler is vrijdag de scheidsrechter van dienst bij Polen - Oostenrijk op het EK voetbal. De Turkse scheidsrechter kwam afgelopen december in het nieuws, nadat hij een klap in het gezicht kreeg van een voorzitter.

Het gaat om de 37-jarige Halil Umut Meler. Hij floot eerder op het EK het duel tussen België en Slowakije en speelde toen samen met de VAR een belangrijke rol in de wedstrijd in Groep E. Er werden twee goals van Romelu Lukaku afgekeurd aan de kant van België, dat verloor met 0-1. De Turk is vrijdag de leidsman bij Polen - Oostenrijk, een duel uit de groep van het Nederlands elftal.

In ziekenhuis geslagen

De Turkse scheidsrechter floot dit seizoen drie Champions Leaguewedstrijden, een achtstefinale- én een kwartfinalewedstrijd in de Europa League en vervolgens nog eens een halvefinalewedstrijd in de Conference League. En in de Turkse competitie floot hij de achteraf memorabele wedstrijd tussen Ankaragücü en Rizespor.

Faruk Koca, de voorzitter van Ankaragücü, sloeg hem tijdens die wedstrijd in het gezicht, waarna Umut Meler naar de grond ging. Hij verbleef vervolgens zelfs enkele dagen in het ziekenhuis, omdat hij een bloeding in zijn linkeroog had en ook last had van nekklachten. De Turkse competitie werd een tijdlang stilgelegd om aandacht te vragen voor het zinloze geweld. Koca stapte op als voorzitter van de Turkse club.

Bekend bij een paar Nederlanders

Umut Meler is voor een paar spelers uit het Nederlands elftal ook geen onbekende. Hij floot namelijk in 2018 de finale van het Europees kampioenschap onder 17, die Nederland met 6-3 won na penalty's van Italië. Oranje-spelers Ryan Gravenberch en Brian Brobbey maakten minuten in die wedstrijd, terwijl bijvoorbeeld ook de gebroeders Timber (Quinten en Jurriën) erbij waren.

