Scheidsrechter bij Roemenië - Nederland is 'geen absolute topper': 'De beste man verdient een tweede kans'

Felix Zwayer is dinsdagavond de scheidsrechter bij de achtste finales tussen Nederland en Roemenië. De Duitse arbiter staat er goed op bij de UEFA. Oud-scheidsrechter Mario van der Ende vindt het een 'logische aanstelling' van de Europese voetbalbond.

Eerder dit EK floot Zwayer twee wedstrijden: Italië - Albanië en Portugal - Turkije. Van der Ende is positief. "Ik vind hem een goede scheidsrechter, maar het is geen absolute topper. Hopelijk fluit hij vanavond wél een topwedstrijd. Hij is in de voorgaande wedstrijden nog niet in negatieve zin opgevallen", zegt Van der Ende in gesprek met Sportnieuws.nl.

Tweede kans na matchfixing-schandaal

Zwayer kwam echter ook op een andere manier in de schijnwerpers, nadat hij in 2005 betrokken was bij een matchfixing-schandaal. Als assistent van scheidsrechter Robert Hoyzer nam Zwayer geld aan. Hoyzer werd beschuldigd van matchfixing en het beïnvloeden van wedstrijden, waarna Zwayer met drie anderen aan de bel trok.

Een schorsing van maar liefst zes maanden volgde. Na deze straf kreeg hij een tweede kans en werd hij in 2014 zelfs verkozen tot scheidsrechter van het jaar in Duitsland. Danny Koevermans is blij dat er een tweede kans volgde. "Hoewel hij zich in het verleden wel heeft laten misleiden, vind ik nooit dat je de integriteit van een scheidsrechter in twijfel moet trekken. Iedereen verdient een tweede kans."

De oud-prof en scheidsrechter trekt de vergelijking met mensen die in de cel belanden voor een moord. Ook zij krijgen een tweede kans. "Vooral als je het daarmee vergelijkt, staat dit matchfixing-schandaal in schril contrast. Op basis daarvan zou ik zeggen: de beste man verdient een tweede kans."

Vertrouwen in Zwayer

Met de voorgaande wedstrijden van Zwayer in het achterhoofd heeft Van der Ende er vertrouwen in dat de Duitser de wedstrijd tussen Nederland en Roemenië in goede banen kan leiden. "Er zijn geen incidenten geweest, dus dat is positief. Dat vertrouwen neemt hij mee. Het is een logische aanstelling van de UEFA."

