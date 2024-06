Scheidsrechter Nederland - Oostenrijk zag Oranje eerder het EK winnen

De scheidsrechter voor het laatste groepsduel van Nederland op het EK is bekendgemaakt. Het duel in Berlijn staat dinsdag 25 juni (18.00 uur) onder leiding van de Slowaak Ivan Kruzliak, die nooit eerder Oranje floot. Toch is hij een bekende van Nederland.

Voor Kruzliak wordt het zijn tweede wedstrijd op dit EK, want hij floot eerder Schotland - Zwitserland. In dat duel deelde hij vijf gele kaarten uit. De keuze voor de Slowaak is best opmerkelijk, want hij floot dit seizoen in de Europese competities nauwelijks grote duels. Kruzliak heeft dinsdag dus de leiding over een belangrijk duel in Groep D tussen Nederland en Oostenrijk. Het wordt zijn debuut als scheidsrechter bij het Nederlands elftal, maar toch zag hij Oranje al eens van dichtbij een EK winnen.

Nederland onder 17

Uiteraard floot hij niet de EK-finale van 1988, maar in 2012 was hij wel de scheidsrechter in de finale van het EK onder 17. Nederland nam het daarin op tegen de leeftijdsgenoten uit Duitsland en won na strafschoppen. Nathan Aké was de aanvoerder van dat team en mocht dus onder toeziend oog van Kruzliak de beker in ontvangst nemen. De verdediger is de enige speler die er op dit EK weer bij is namens Nederland.

Goede bekende van de Nederlandse clubs

Ook de Nederlandse clubs kent Kruzliak goed. Hij floot in zijn carrière Ajax liefst zes keer. De laatste keer was dit seizoen toen de Amsterdammers in eigen huis met 1-0 verloren van Ludogorets in de play-offs van de Europa League. Zijn eerste wedstrijd van Ajax belooft overigens weinig goeds voor dinsdag, want in 2015 verloor de club van Rapid Wien uit Oostenrijk.

Ook PSV, AZ en Feyenoord zijn bekend met de arbiter. Kruzliak was vier keer de scheidsrechter bij PSV, drie keer bij AZ en twee keer floot hij Feyenoord. Vooral de Alkmaarders hebben slechte herinneringen aan hem, want de Slowaak floot de returns in de Conference League tegen Bodø/Glimt en West Ham United. Beide keren werd AZ in eigen huis uitgeschakeld.

Punt nodig

Nederland heeft na twee duels vier punten en dus staat er nog wel wat op het spel in het laatste duel tegen Oostenrijk, dat een puntje minder heeft. Oranje kan nog eerste, tweede en derde eindigen in de groep. De verwachting is dat vier punten voldoende is voor een plek in de volgende ronde, maar helemaal zeker is dat nog niet.

