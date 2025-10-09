Een opvallend moment bij Malta - Nederland. Wout Weghorst leek Oranje op een 1-0 voorsprong te zetten, maar de scheidsrechter blies vlak daarvoor op zijn fluitje. Het zorgde bij Weghorst én bondscoach Ronald Koeman voor onbegrip.

Ryan Gravenberch werd in de zestien van Malta neergehaald, waarna de bal doorschoot. Hij kwam voor de voeten van Weghorst terecht, die koelbloedig raak schoot: 0-1. Maar op het moment van schieten had scheidsrechter Duje Strukan al op zijn fluitje geblazen. Hij zag namelijk een penalty in het moment dat Gravenberch werd neergehaald.

Volop onbegrip bij Oranje

Omdat eerst niet helemaal duidelijk was waar de referee nou voor floot, stonden Weghorst en de bondscoach met hun handen in de lucht. De spits van Ajax ging verhaal halen bij Strukan en kwam daarna met een gezicht vol vraagtekens in beeld. Maar juichte hij vanwege de 1-0, of de penalty? Dat laatste, zo bleek na een lange discussie op het veld.

Buitenkansje voor Cody Gakpo

Cody Gakpo maakte dankbaar gebruik van het buitenkansje en zette Nederland op voorsprong in Malta. De aanvaller van Liverpool mocht de strafschop nemen, omdat Memphis Depay op de bank zat.

Vroeg in de wedstrijd kreeg Malta een enorme kans, door een slordige pass van aanvoerder Virgil van Dijk. De centrale verdediger van Liverpool zette met zijn mislukte balletje terug op keeper Bart Verbruggen zo een aanvaller van Malta vrij voor de doelman. Joseph Mbong schoot - gelukkig voor Oranje - voorlangs.

