Scheldende Feyenoord-fans moeten 'niet zeiken' op Noa Lang: 'Ze roepen zelf de meest verschrikkelijke dingen'

​In de spotlight staan en onder druk presteren, het zijn twee eigenschappen waarmee Noa Lang feilloos weet om te gaan. Lang groeit bij zijn clubs uit tot publiekslieveling, maar is de publieke vijand bij rivalen van zijn werkgever. "Die gasten op de tribune moeten niet zeiken, die roepen zelf de meest verschrikkelijke dingen", stelt Coen van der Hoeven, die Lang jarenlang in zijn voetbalschool begeleidde.

Van der Hoeven runde jarenlang een voetbalschool in Delft, waar Noa Lang op een dag verscheen. "Zijn vader Jeffrey komt van oorsprong uit Delft en zo kwam Noa bij mij terecht. Het was direct duidelijk: een mega talent. Dat zag iedereen. Daarom maakte hij op jonge leeftijd ook de stap naar Feyenoord en werd hij altijd speler van het toernooi, op binnen- en buitenlands toernooien. Het was leuk om hem te trainen", vertelt Van der Hoeven aan Sportnieuws.nl.

Uitgesproken karakter

'Lang was heet in Rotterdam', schreef PSV via hun eigen kanalen op de socials. Het uitgesproken karakter van de aanvaller roept vaak emoties op bij fans van tegenstanders, zeker in vijandige stadions zoals De Kuip. Van der Hoeven begrijpt de reactie van Lang richting de tribunes na zijn treffers tegen Feyenoord goed. "Toen Noa op de reling sprong, wist ik al hoe laat het was. Hij is gewoon zo. Een hele boel spelers zou rustig naar de middellijn lopen, maar hij doet het zo."

"Ik kan me d’r ook wel iets bij voorstellen. In die lage vakken in De Kuip gooien ze alle ziektes er richting hem uit, dan wil je ook weleens wat terugroepen. Ik heb er helemaal geen moeite mee. Die gasten op de tribune moeten ook niet zeiken, die roepen zelf de verschrikkelijkste dingen", gaat Van der Hoeven verder.

'Al genoeg grijze muizen'

Volgens de voormalig voetbalschoolhouder is zijn uitgesproken gedrag juist een verrijking voor de voetbalwereld. "Hier in Nederland krijg je gelijk een stempel. Hij doet natuurlijk andere dingen dan een ‘normale’ betaald voetballer doet. Hij leeft gewoon zijn eigen leven. En hij zegt wat hij wil zeggen. En daar moeten we hem dankbaar voor zijn, want er zijn al genoeg grijze muizen in de voetbalwereld."

Een échte sportman

De ongewone hobby's van Lang, zoals mode en rappen, zijn algemeen bekend. Een veel minder zichtbaar aspect van het leven van de flamboyante Oranje-international is zijn enorme toewijding aan de sport. "Hij heeft altijd extra dingen gedaan: techniek-, kracht- en looptrainingen. Hij heeft altijd alles eraan gedaan om superfit te worden. En dat geeft wel aan dat hij een échte sportman is. Hij wil ook gewoon de beste zijn en dat vindt hij zichzelf ook. Dat vind ik wel lekker."

Een hart van goud

Hoewel Lang één van Nederlands meest besproken voetballers ziet Van der Hoeven vooral een jongen met een groot hart. De 25-jarige aanvaller bezorgde onlangs een PSV-supporter met veel medische zorgen de dag van zijn leven. "Hij heeft voor mij ook wel eens, voor een jongen die nog twee weken te leven had, een filmpje ingesproken. Ik ben bijna zestig, maar ik wist niet wat ik moest zeggen. En toen had hij als negentien of twintigjarige zo'n prachtig filmpje gemaakt. Een hele boel mensen vergissen zich daarin bij hem. Het is een leuk ventje."

Kinderen zijn idolaat van Lang

Van der Hoeven voegt daaraan toe dat jonge fans juist enorm idolaat van hem zijn. "Kinderen houden van hem, die hebben allemaal shirtjes. Hij neemt altijd de tijd voor die gasten. Dat deed hij ook bij Brugge. En dan gaf hij zijn schoenen of shirtjes weg. Volwassenen willen hem het liefste van het veld pleuren, maar hij moet eigenlijk zo lang mogelijk door blijven voetballen en dan is iedereen aan het einde van zijn carrière gek op hem."

Geschikt voor FC Barcelona

Zijn oude trainer geniet simpelweg altijd en overal van Lang. "Ik geniet vooral omdat Noa een speler is waar je naar het stadion komt. Je koopt voor hem een kaartje. Zodra hij de bal krijgt, dan ga ik op een puntje van mijn stoel zitten. Want dan weet je wat gebeuren." Toch wijst de jeugdtrainer ook op Langs potentie om nog verder te groeien: "Hij zou eigenlijk af en toe toch wat meer iets moeten brengen. Want er zit zoveel meer in."

Van der Hoeven ziet nog steeds een toekomst voor Lang op het allerhoogste niveau. "Ik ben er nog steeds van overtuigd dat hij geschikt is voor de absolute top. En dan bedoel ik gewoon bij Barcelona en dat soort clubs. Hij heeft niet het geluk gehad. Hij is gewoon te vaak geblesseerd geweest", sluit hij af.

