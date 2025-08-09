Voetballer Redouan El Yaakoubi ligt onder vuur. Tim Hofman van het programma BOOS beschuldigt de verdediger van het misbruiken van zijn goede doel om tegen de regels in winst te maken.

"Zoals je weet maken we een aflevering over jouw Stichting Durf te Dromen", zei Hofman. "Wij ontdekten namelijk met Follow the Money dat achter de barmhartigheid van de stichting ook een heel lucratief verdienmodel schuilt."

Durf te Dromen

In het kort komt het er op neer dat El Yaakoubi volgens Hofman twee projecten heeft lopen: de stichting Durf te Dromen en het bedrijf Durf te Dromen. De stichting heeft geen winstoogmerk, het bedrijf wel.

En Hofman stelt dat El Yaakoubi de scheidslijnen tussen die twee consistent onhelder houdt, waardoor er onterecht geld bij het bedrijf binnenkomt, dat naar de stichting had moeten gaan.

Lale Gül

Auteur Lale Gül (bekend van de bestseller Ik ga leven) vindt het bewijs van Hofman overtuigend. In haar column voor De Telegraaf schrijft ze: "Uit onderzoek van BOOS en Follow the Money komt naar voren dat er alleen al in het afgelopen schooljaar minstens een miljoen euro is doorgesluisd van zijn stichting naar een commerciële bv."

Gül vindt het jammer dat door deze (mogelijke) actie van El Yaakoubi Nederlanders weer met meer achterdocht naar mensen met een migratie-achtergrond zullen kijken. "Het raakt me, merk ik", schrijft ze. "En niet alleen omdat ik geloof in sociale projecten en oprechte maatschappelijke betrokkenheid. Maar ook omdat ik, net als El Yaakoubi, een migratieachtergrond, een moslimachtergrond heb."

'Zie je wel'

De auteur, die in september 2024 debuteerde als gast bij Vandaag Inside, weet al hoe het mechanisme verloopt: "En wat blijft hangen bij het grote publiek is niet het individu, maar de groep. 'Zie je wel, het zijn er weer zo’n stel. Ze deugen niet.'"

Johan vindt Lale Gül terechte winnaar NS Publieksprijs: 'Zij heeft echt iets moois neergezet'https://t.co/yXmpDygRYN #veronicainside pic.twitter.com/cjUDSCuTuT — Vandaag Inside (@vandaaginside) November 19, 2021

Ook is ze nog niet vergeten dat de voetballer in zijn tijd bij Excelsior weigerde een regenboog-armband te dragen om zo uit te dragen dat homoseksuele mensen gelijke rechten en behandelnig verdienen. Ze sluit vinnig af: "Dus zeg het me, Redouan. Mag dit van Allah? Mag je mensen oplichten in Zijn naam, zolang je homo’s maar geen gelijkwaardigheid geeft?"