Schrikbarende cijfers tonen vreselijke 'feestnacht' in Parijs en andere Franse steden na Champions League-zege PSG

In München ging het voorafgaand aan de Champions League-finale al mis vanwege rellen, maar in Frankrijk liep het helemaal uit de hand rondom de winst van Paris Saint-Germain. Niet alleen in Parijs, maar ook op andere plekken werd er feest gevierd. Dat leverde rellen, ongelukken én slachtoffers op.

De Franse politie heeft na de overwinning van voetbalclub Paris Saint-Germain in de finale van de Champions League 426 mensen aangehouden. Twee mensen kwamen om het leven en 192 anderen raakten gewond tijdens de uit de hand gelopen feestelijkheden, melden Franse media.

20-jarige overleden

De meeste aanhoudingen waren in Parijs: 417. Van hen zitten nog 216 mensen vast. In de hoofdstad kwam een 20-jarige vrouw om toen ze op haar scooter werd aangereden door een auto met voetbalfans, meldt televisiezender TF1. Ook werden winkels geplunderd.

Veel incidenten

In Dax, in het zuidwesten, werd een 17-jarige jongen doodgestoken toen feestvierders ruzie kregen, meldt de krant Sud Ouest. In Grenoble raakten vier mensen gewond toen een auto inreed op een menigte. De bestuurder werd aangehouden, maar er zou geen sprake zijn van opzet. In Alençon, ongeveer 200 kilometer ten westen van Parijs, reed een automobilist een gebouw binnen toen hij tijdens een auto-optocht de macht over het stuur verloor. Niemand raakte gewond.

Politie grijpt in

De politie moest op meerdere plekken optreden en fans bestormden de ringweg van Parijs, meldt het Franse RTL Info. Op sociale media zijn beelden te zien van tientallen mensen die over de drukke weg lopen. Ze rennen weg op het moment dat er een politieauto aankomt. Ook bij het Parc des Princes, het stadion van PSG, was het druk met supporters. Daar werd zelfs traangas ingezet om de menigte te bedwingen.

5400 agenten in Parijs

De politie hield vooraf al rekening met ongeregeldheden en zette 5400 agenten in om de orde te bewaken. Fans hadden zich onder meer verzameld op de Champs-Élysées, de bekendste winkelstraat van de stad. Volgens Le Parisien was de sfeer relatief rustig, totdat in München al snel het eerste doelpunt van PSG viel. Mensen renden de straat op en er klonken knallen. Hetzelfde gebeurde bij de tweede goal, waarop de politie ingreep met traangas en een waterkanon.

Dertien agenten gewond

Dertien agenten raakten gewond tijdens de ongeregeldheden, van wie twaalf in Parijs. In Poitiers werd een politieauto beschoten. De agenten bleven ongedeerd en ontkwamen.