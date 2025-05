Scorende Virgil van Dijk kan onherkenbaar Liverpool niet van nederlaag behoeden

Liverpool heeft zondag verloren op Stamford Bridge. De kampioen van Engeland was geen schim van zichzelf en ging terecht onderuit tegen Chelsea. Het werd 3-1 voor de Londenaren. Het doelpunt van Liverpool kwam van het hoofd van Virgil van Dijk.

Liverpool werd vorige week kampioen door Tottenham Hotspur op eigen veld met 5-1 te verslaan. Vervolgens kon het titelfeest losbarsten bij de mannen van Arne Slot. Anfield ontplofte en het bleef nog lang onrustig in het rode deel van de stad.

Onherkenbaar

Dat feest zal tot in de late uurtjes geduurd hebben, want Liverpool leek zelfs een week later nog niet helemaal bijgekomen. Chelsea kwam al na drie minuten op voorsprong door een doelpunt van Enzo Fernandez en na rust werd het door een eigen doelpunt van Jarell Quansah zelfs 2-0. Virgil van Dijk deed uit een hoekschop nog wel iets terug voor de bezoekers. In de slotfase zette Cole Palmer vanaf elf meter de eindstand op het scorebord: 3-1.

Na rust kreeg de ploeg van Slot iets meer vat op de wedstrijd, maar niet genoeg om het tij nog te keren. Het verschil tussen Liverpool en nummer twee Arsenal blijft dus vijftien punten. Het grootste verschil tussen de kampioen van Engeland en de eerste achtervolger is negentien punten. Dat was Manchester City in 2018, toen rivaal Manchester United tweede werd. Liverpool en Arsenal spelen volgende week nog tegen elkaar.

Erehaag

In aanloop naar de wedstrijd van Liverpool op Stamford Bridge ging het vooral over één ding: een erehaag. In Engeland is het traditioneel dat de kampioen deze krijgt van de tegenstander, maar dit blijft altijd een keuze van de club zelf.

Chelsea koos ervoor zich netjes aan de traditie te houden en gaf Liverpool een erehaag. The Reds spelen hierna nog tegen Arsenal, Brighton & Hove Albion en Crystal Palace. Vooral voor eerstgenoemde is het nog maar de vraag of zij zich zullen houden aan deze 'gentleman's rule'. Als grootste concurrent van Liverpool blijft dat waarschijnlijk pijnlijk voor de Londenaren.

