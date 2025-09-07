Sem Steijn maakte zondag zijn debuut in Oranje tijdens de gewonnen interland tegen Litouwen (2-3). Toen de Feyenoorder het veld in kwam, stond het nog 2-2, maar vlak nadat hij het veld in was gekomen, maakte Memphis Depay de winnende 2-3. "Dat moet hij vaker doen", grapte Steijn over bondscoach Ronald Koeman over zijn inbreng na afloop van de wedstrijd.

"Ik sta hier met een heel trots gevoel", reageerde Steijn glunderend na afloop van de wedstrijd tegenover de camera's van de NOS. De commentator merkte op dat zijn wissel op een "gek moment" plaatsvond. "Ik was gewoon aan het warmlopen en de trainer wilde gaan wisselen en voegde mij nog bij de wissels toe gelukkig", antwoordde de Feyenoorder.

'Leerzaam om je daarmee te kunnen meten...'

"Ik had vooral heel veel zin om erin te gaan, te voetballen, mijn ding te doen en te laten zien wat ik kan", ging de middenvelder verder. Vlak nadat hij het veld in kwam, viel de 2-3. "Dat is zeker lekker. Dat moet hij vaker doen", concludeerde hij lachend. "Nee, geintje. Ik ben superblij. Het is een hele mooie avond voor mij."

"Dat ik voetballend meekon en dat ik wat aan de bal heb gedaan. Helaas ben ik niet tot een actie voor de goal gekomen, maar het was vooral een mooie avond", antwoordde de debutant op de vraag wat hij heeft kunnen laten zien. De afgelopen dagen waren vat hij dan ook samen als erg leerzaam: "Je traint op topniveau mee en dat is heel leerzaam om je daarmee te meten en te kijken hoe dat gaat."

Vader Maurice Steijn

Sparta-trainer Maurice Steijn, de vader van de Feyenoorder, vroeg zich af of hij naar Litouwen af moest reizen voor het debuut van zijn zoon. Tijdens de persconferentie kon Koeman daar nog geen reactie op geven. In de ochtend voorafgaand aan het duel werd bekend dat Steijn bij de selectie zat.

De oefenmeester van Sparta maakte de reis naar Litouwen en zag zijn zoon daar debuteren. "Ik heb hem nog niet gezien. Ik ga zo even naar hem toe", aldus de Oranje-debutant over zijn vader.

Alles over WK-Kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.