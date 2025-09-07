Het Nederlands elftal speelt zondag in en tegen Litouwen in het kader van de kwalificatie voor het WK voetbal van 2026. Oranje gaat mogelijk met een debutant aantreden, want Feyenoord-middenvelder Sem Steijn zit deze keer wel bij de wedstrijdselectie van Ronald Koeman.

Steijn werd door Koeman deze interlandperiode voro het eerst opgeroepen voor Oranje, maar hij moest tijdens de thuiswedstrijd van donderdag tegen Polen samen met Teun Koopmeiners vanaf de tribune toekijken. De wedstrijdselectie mag in de WK-kwalificatie uit niet meer dan 23 spelers bestaan en aangezien Koeman er 25 selecteerde, moest hij twee spelers teleurstellen. Steijn zag in De Kuip hoe Oranje tegen Polen niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel.

De 23-jarige Feyenoorder mag echter hopen dat hij zondag wel zijn debuut voor Oranje gaat maken, want hij is de bondscoach o wel opgenomen in de wedstrijdselectie voor het uitduel met Litouwen, dat om 18.00 uur in Kaunas begint. Hij profiteert daarmee van het wegvallen van de geblesseerde Frenkie de Jong, want de groep van Oranje bestaat nu nog uit 24 man. Koeman neemt ook Koopmeiners mee, maar laat Justin Kluivert opvallend genoeg buiten de selectie. De speler van Bournemouth viel tegen Polen nog in. Het is onduidelijk of hij fysieke klachten aan dat duel heeft overgehouden.

Debutanten onder bondscoach Koeman

Als Steijn speelminuten krijgt, is hij de dertigste debutant in het Nederlands elftal onder leiding van Koeman. Hans Hateboer was op 23 maart 2018 bij het debuut van Koeman als bondscoach tegen Engeland de eerste en Ian Maatsen was op 23 maart 2025 tegen Spanje de 29e en voorlopig laatste.

Tussendoor debuteerden Wout Weghorst, Guus Til, Justin Kluivert, Ruud Vormer, Frenkie de Jong, Denzel Dumfries, Steven Bergwijn, Arnaut Danjuma, Pablo Rosario, Javairô Dilrosun, Donyell Malen, Calvin Stengs, Myron Boadu, Lutsharel Geertruida, Mats Wieffer, Joey Veerman, Tijjani Reijnders, Bart Verbruggen, Quilindschy Hartman, Jeremie Frimpong, Micky van de Ven, Brian Brobbey, Jorrel Hato, Thijs Dallinga, Quinten Timber, Joshua Zirkzee en Jan Paul van Hecke.

Strijd om WK-ticket

Oranje begon de WK-kwalificatie goed met zeges op Finland (2-0) en Malta (8-0), maar liep donderdag dus tegen de eerste zeperd aan. Desondanks staat het Nederlands elftal met zeven punten uit drie duels wel bovenaan in de groep. Polen en Finland hebben allebei hetzelfde aantal punten, maar speelden al vier wedstrijden. Die twee landen staan zondagavond om 20.45 uur overigens ook tegenover elkaar in het Poolse Chorzow.

