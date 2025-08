Sem Steijn was verrassend genoeg de aanvoerder van Feyenoord in het duel met Fenerbahçe, in de derde voorronde van de Champions League. Trainer Robin van Persie was mysterieus waarom hij voor de nieuwe aanwinst kiest als de man met de armband en niet voor Quinten Timber, de oude aanvoerder. Steijn zelf reageerde zelf ook, na afloop.

"Omdat Sem een leider is, Sem doet het hartstikke goed", begon Van Persie bij Ziggo Sport over de wisseling van aanvoerder. "Als je kijkt naar wat je zoekt in een leider, een aanvoerder: dat-ie heel goed omgaat met zijn collega's, dat-ie de speelwijze begrijpt en die heel goed uitvoert. Dat zijn allemaal dingen die Sem heeft. Vanuit dat oogpunt is het een heel logische. En voor Sem een mooie uitdaging."

'Gaan we nog uitleggen'

Dan is de logische vervolgvraag waarom Quinten Timber nu geen aanvoerder meer is. De middenvelder droeg vorig seizoen regelmatig de band én staat nu ook op het veld. "We gaan nog uitleggen wat daar de reden voor is. We hebben een heel goede groep met leiders en Quinten is daar één van." Vervolgens onthult Van Persie dat Anis Hadj-Moussa zijn tweede aanvoerder is en Quinten Read de derde.

De uitleg

Dat deed Van Persie al na afloop van de wedstrijd (2-1). "In een aanvoerder zoek je een aantal dingen. Een stukje commitment richting de club, iemand die de teamcultuur bewaakt en dus ook vanuit de speelstijl. Dat is wat ik in een aanvoerder zoek." Daar voegt hij aan toe dat het niet meehelpt dat Timber nog maar een contract voor één jaar heeft. Wat als hij had verlengd? "Dat had wel mee kunnen spelen, ja..."

Reactie Sem Steijn

"Ik kreeg gelijk kippenvel toen ik het hoorde dat ik aanvoerder werd. Een hele eer om aanvoerder te zijn voor deze club. Wanneer ik het hoorde? Dat maakt toch niet uit?", bleef Steijn oppervlakkig over de keuze van Van Persie. "Het was wel een droom van mij om ooit aanvoerder te zijn van Feyenoord. Maar dat het zo snel zou zijn, dat had ik niet verwacht. Ik ben onwijs blij hier mee en heb heel veel zin om een fantastisch seizoen te beleven met iedereen."

Feyenoord - Fenerbahçe

Feyenoord versloeg Fenerbahçe in De Kuip met 2-1, mede dankzij een goal van Timber, in de derde voorronde van de Champions League. Volgende week dinsdag staat de return in Turkije op het programma. Mochten de Rotterdammers het tweeluik winnen, speelt het in de play-offs van het miljardenbal tegen Benfica of Nice. Als Feyenoord ook die mogelijke tegenstander verslaat, komt het in de groepsfase van de Champions League terecht.

Jarige Van Persie minutenlang toegezongen

Van Persie werd in de minuten voor de wedstrijd luid toegezongen door de fans van Fenerbahçe. Zij zijn de tijd van de voormalig superspits (42, vandaag jarig) in Istanbul nog niet vergeten. Hij maakte 36 goals in 87 wedstrijden voor de Turken.

