Bournemouth-aanvaller Antoine Semenyo heeft zijn teamgenoten, Liverpool en de scheidsrechters bedankt voor de steun die hij ontving, nadat de Ghanese international vanuit het publiek racistisch was bejegend.

"Deze avond op Anfield zal ik nooit vergeten: niet vanwege de woorden van één persoon, maar om hoe de hele voetbalfamilie samen stond", schreef Semenyo op Instagram. "Dank aan mijn teamgenoten van Bournemouth die me op dat moment steunden, aan de spelers en fans van Liverpool die hun ware karakter toonden, aan de officials van de Premier League die het professioneel hebben afgehandeld. Voetbal liet zich van zijn beste kant zien toen het er echt toe deed."

Incident

Het incident gebeurde op vrijdag tijdens de eerste helft van het openingsduel uit de Premier League tussen Liverpool en Bournemouth. De wedstrijd op Anfield werd tijdelijk stilgelegd en scheidsrechter Anthony Taylor liep plots naar de zijkant van het veld om de coaches Arne Slot en Andoni Iraola toe te spreken.

Even was het onduidelijk wat er precies aan de hand was, maar al snel werd via verschillende kanalen duidelijk dat het om een racistisch incident ging. Kort daarvoor had Semenyo dit bij de scheidsrechter gemeld.

Er zou iets vanuit het publiek zijn geroepen. Taylor bracht dit onder de aandacht van de coaches en de vierde official, waarna de wedstrijd kort daarop werd hervat. Het walgelijke incident vond hoogstwaarschijnlijk plaats op het moment dat Semenyo een ingooi wilde nemen.

Het is nog niet duidelijk wat er precies werd gezegd. "Wij zagen een man vlak voor ons in een rolstoel iets zeggen tegen Semenyo bij een ingooi", zo stelde verslaggever Bart Nolles van Viaplay vanuit Anfield tijdens de rust.

Sportieve revanche Semenyo

Na een korte onderbreking werd de wedstrijd hervat. Niet veel later opende Liverpool de score via Hugo Ekitike, waarna Cody Gakpo kort na rust de 2-0 maakte. Vervolgens brak er een doldwaze fase aan, met Semenyo in de hoofdrol. Hij zorgde na iets meer dan een uur spelen voor de aansluitingstreffer en tekende daarna met een fraai schot ook voor de 2-2. Uiteindelijk trok Liverpool toch aan het langste eind en won met 4-2.

