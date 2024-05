'Slecht nieuws voor Jordan Henderson: Ajax-middenvelder niet bij EK-selectie Engeland'

Jordan Henderson zou niet bij de EK-selectie van Engeland zitten. Dat melden Britse media. Bondscoach Gareth Southgate zou een jongere vervanger hebben opgeroepen.

Aan het begin van het seizoen had Southgate de Ajax-speler verzekert van een plek in het nationale elftal. Hij was toen net vertrokken naar de Saudi Pro League waar hij uitkwam voor Al Ettifaq. Ondanks zijn vertrek uit Europa bleef hij bij de selectie van Engeland voor de interlandperiodes.

Ajax moet af van irritante 'kapitein zuurpruim' Jordan Henderson Jordan Henderson deelde afgelopen week wederom een sneer uit richting Ajax. De Engelsman was ontevreden over de professionaliteit binnen de club. De kans wordt steeds groter dat hij deze zomer weg wil bij Ajax en daar hoeft de club totaal niet rouwig om te zijn, vindt voetbalverslaggever Rick Kraaijeveld. Ajax kan beter alles op alles zetten om Kenneth Taylor binnen de ploeg te houden.

Daar zou nu, net voor het EK in Duitsland, verandering in komen. Na zijn overstap naar Ajax heeft de 34-jarige middenvelder blijkbaar niet genoeg indruk gemaakt op de bondscoach. Voor de afgelopen vriendschappelijke interlands was Henderson nog wel opgeroepen. Maar hij moest zich toen terugtrekken vanwege een blessure. Op het WK van 2022 was hij in drie van de vijf wedstrijden die Engeland speelde nog basisspeler.

Speelschema EK voetbal 2024 | Alle wedstrijden van Oranje en de overige duels Het EK voetbal is van 14 juni tot en met 14 juli 2024 in Duitsland. Nederland is geplaatst en treft in Groep D achtereenvolgens Polen, Frankrijk en Oostenrijk. Hieronder vind je het hele speelschema van het EK voetbal.

Ter vervanging van de Henderson, die 81 interlands voor Engeland speelde, zou Curtis Jones zijn opgeroepen. De 23-jarige middenvelder van Liverpool speelde al in Engeland O21. Hij maakt nu zijn debuut in de voorselectie van het eerste nationale elftal. De gehele voorselectie zal dinsdagmiddag officieel bekend worden gemaakt.