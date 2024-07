Spaanse verdediger snapt niet waarom Duitse fans juist hém uitfluiten: 'Het een beetje triest'

Marc Cucurella heeft weinig begrip voor de fluitconcerten van met name Duitse voetbalfans wanneer hij de bal had tijdens de halve finale van zijn land tegen Frankrijk. De Spaanse verdediger staat zondagavond in de EK-finale tegenover Engeland.

"Het maakt mij verder weinig uit, maar tegelijkertijd is het een beetje triest dat sommige mensen naar deze wedstrijd kwamen alleen maar om een speler uit te fluiten", zegt de verdediger van Chelsea in een interview met The Athletic. "Sommige mensen hebben kaartjes verspild die ook voor fans hadden kunnen zijn die echt zouden genieten van de wedstrijd."

De 25-jarige verdediger met het opvallende kapsel werd dinsdag telkens uitgefloten wanneer hij in balbezit kwam. De reden was zijn actie in het duel met Duitsland in de kwartfinales, waarna het gastland werd uitgeschakeld.

Dit is waarom ze Marc Cucurella uitfluiten tijdens halve finale van Spanje - Frankrijk Marc Cucurella lag behoorlijk onder vuur tijdens de halve finale op het EK tussen Spanje en Frankrijk (2-1). Telkens als de linksback de bal kreeg, werd hij uitgefloten. Maar waarom eigenlijk? Wij leggen het voor je uit.

Brighton & Hove Albion

Cucurella maakte eerder iets vergelijkbaars mee nadat hij was overgestapt van Brighton & Hove Albion naar Chelsea. "Toen ik met Chelsea op bezoek ging bij mijn oude club. Dat was ook een avond waarop het boegeroep heel luid was, elke keer als ik de bal aanraakte. Ik zal niet zeggen dat het een ondraaglijk gevoel is, maar het is ongemakkelijk."

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.