Spelers en supporters van PSV en Ajax zitten donderdagavond vol spanning voor de buis. Om 18.00 uur begint de loting voor de Champions League, waarin landskampioen PSV en Ajax als vertegenwoordigers van het Nederlandse topvoetbal hun tegenstanders zullen horen.

Tijdens de loting van de Champions League worden PSV en Ajax gekoppeld aan clubs uit elk van de vier potten: twee teams uit pot 1, twee teams uit pot 2, twee teams uit pot 3 en twee teams uit pot 4. Er wordt viermaal thuis gespeeld en vier keer uit. PSV en Ajax zijn voorlopig ingedeeld in pot 3, maar PSV kan nog promoveren naar pot 2. Dit hangt af van de uitslagen van de play-offs die plaatsvinden op dinsdag en woensdag voorafgaand aan de loting.

Champions League-format

De Champions League heeft sinds vorig seizoen een nieuwe opzet. De eerste ronde bestaat uit een competitie met 36 clubs. PSV en Ajax kunnen als teams uit dezelfde competitie elkaar niet treffen in deze fase van het toernooi. De UEFA streeft ernaar het volledige wedstrijdschema op vrijdag 29 augustus te publiceren. Hieronder zie je de mogelijke tegenstanders in het miljardenbal.

POT 1 POT 2 POT 3 POT 4 Paris Saint‑Germain (Frankrijk) Arsenal (Engeland) Tottenham Hotspur (Engeland) Kopenhagen (Denemarken)* Real Madrid (Spanje) Bayer Leverkusen (Duitsland) PSV (Nederland) AS Monaco (Frankrijk) Manchester City (Engeland) Atlético Madrid (Spanje) Ajax (Nederland) Galatasaray (Turkije) Bayern München (Duitsland) Benfica (Portugal)* Napoli (Italië) Celtic (Schotland)* Liverpool (Engeland) Atalanta Bergamo (Italië) Sporting Portugal (Portugal) Union Saint‑Gilloise (België) Internazionale (Italië) Villarreal (Spanje) Olympiakos (Griekenland) Qarabag (Azerbeidzjan)* Chelsea (Engeland) Juventus (Italië) Slavia Praag (Tsjechië) Athletic Club (Spanje) Borussia Dortmund (Duitsland) Eintracht Frankfurt (Duitsland) Bodø/Glimt (Noorwegen)* Newcastle United (Engeland) FC Barcelona (Spanje) Club Brugge (België)* Olympique Marseille (Frankrijk) Pafos FC (Cyprus)*

Ploegen met * komen nog in actie in de laatste voorronde van de Champions League.

Startdatum Champions League

De Champions League begint officieel op dinsdag 16 september, met speelrondes op woensdag 17 en donderdag 18 september. De overige groepsfasewedstrijden worden gespeeld op:

30 september en 1 oktober

21 en 22 oktober

4 en 5 november

25 en 26 november

9 en 10 december

De acht beste clubs plaatsen zich voor de knock-outfase, die begint op 17 februari 2026. De clubs die eindigen tussen plek 9 en 24 gaan eerst naar een tussenronde. De finale vindt plaats op 30 mei in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.

Waar is de loting te volgen?

De loting voor de Champions League wordt uitgezonden op Ziggo Sport, het betaalkanaal dat de uitzendrechten heeft voor Nederland. De uitzending begint donderdag om 18.00 uur.

