Sparta - Ajax: Arno Verschueren zet Sparta tegen gemankeerde verdediging op voorsprong

Ajax neemt het zondagmiddag vanaf 16:45 uur op tegen Sparta, met een basisdebutant. Op Het Kasteel heeft trainer John van 't Schip weer de beschikking over Steven Bergwijn. Met een gemankeerde verdediging heeft Ajax het moeilijk in Rotterdam.

Halverwege de eerste helft zetten Arno Verschueren Sparta op een 1-0 voorsprong. Dat was tegen de verhoudingen in, want Ajax had het beste van het spel maar zonder echte kansen te creëren.

Bergwijn zit weer op de bank bij Ajax. Bergwijn is er voor het eerst weer bij bij Ajax sinds hij geblesseerd raakte in de week tussen Ajax - PSV en Heerenveen - Ajax begin februari. Voor een basisplaats was het nog te vroeg. Steven Berghuis zit nog altijd niet bij de selectie voor het duel bij Sparta. Hij is nog steeds herstellende van een knie- en rugblessure. Daar sukkelt Berghuis al mee sinds de uitwedstrijd bij Bodo/Glimt op 22 februari. Sindsdien speelde hij nog geen minuut.

Basisdebutant

Wie er wel in de basis speelt, is de Belgische aanvaller Mika Godts. Hij maakt zijn basisdebuut voor Ajax 1. Hiervoor maakte hij bij Jong Ajax furore in de Keuken Kampioen Divisie, waar hij de afgelopen maand weer wat minuten mocht maken na een lange blessure. Nu beloont Van 't Schip hem met zijn eerste basisplaats.

Welke verdedigers?

De verdediging heeft ook een klap gehad in de uitwedstrijd bij Aston Villa afgelopen donderdag. Drie verdedigers vielen geblesseerd uit en daar kunnen Devyne Rensch en Josip Sutalo niet door starten. Ahmetcan Kaplan is wel weer op tijd hersteld en staat in de basis naast Jorrel Hato.

John van 't Schip deelt update uit ziekenboeg Ajax: goed nieuws over Ahmetcan Kaplan en Steven Bergwijn John van 't Schip heeft een update gegeven over de geblesseerde spelers van Ajax. Zo zit Steven Bergwijn waarschijnlijk weer bij de selectie voor de wedstrijd tegen Sparta aankomende zondag. De aanvoerder kampte lange tijd met een blessure.

Henderson als verdediger

Jordan Henderson neemt noodgedwongen plaats in de verdediging, met Anton Gaaei op rechtsback en Hato op links. Het middenveld wordt gevormd door Sivert Mannsverk, Branco van den Boomen en Kenneth Taylor. Mika Godts en Kristian Hlynsson vormen samen met Brian Brobbey de aanval, waardoor Ajax dus weer 4-3-3 speelt.

Opstelling Ajax

Ajax speelt dus met de volgende namen: Ramaj, Hato, Kaplan, Henderson, Gaaei; Van den Boomen, Mannsverk, Taylor; Godts, Hlynsson en Brobbey.

Opstelling Sparta

Sparta heeft één wijziging doorgevoerd ten opzichte van de verloren uitwedstrijd bij FC Twente vorige week. Jonathan de Guzman is zijn basisplaats kwijt aan Metinho. De rest is hetzelfde.



Opstelling Sparta tegen Ajax: Olij, Bakari, Meissen, Eerdhuijzen, Van der Kust; Metinho, Verschueren, Clement; Mito, Lauritsen en Saito.