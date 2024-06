Speelschema, uitslagen en stand EK 2024, groep A | Gastland Duitsland geeft visitekaartje af met galavoorstelling

Duitsland hoopt de komende weken tijdens het EK voetbal het thuisvoordeel uit te gaan buiten door voor de vierde keer Europees kampioen te worden. Het gastland stelde tijdens de laatste eindtoernooien flink teleur, maar is desondanks de grote favoriet in Groep A. Ook Oranje moet flink oppassen voor onze oosterburen.

Duitsland mocht als gastland het EK aftrappen in de openingswedstrijd tegen Schotland en het is duidelijk dat de Duitsers klaar zijn voor het toernooi. In München liet het niets heel van de Schotten en het lijkt er dus op dat Duitsland de volgende ronde wel zal gaan halen. Schotland moet nog flink aan de bak in de resterende wedstrijden.

Swingend Duitsland laat niets heel van Schotland in openingsduel EK Duitsland heeft in het openingsduel van het EK laten zien een van de kanshebbers voor de titel te zijn. Het gastland wervelde aan de hand van jonkies Florian Wirtz en Jamal Musiala langs Schotland, dat vlak voor tijd nog wel iets terug kon doen: 5-1.

In die duels speelt het nog tegen Hongarije en Zwitserland. Die twee landen beginnen zaterdag aan hun EK en hopen zich te plaatsen voor de achtste finales. De beste twee landen gaan door en ook de nummer drie heeft nog een kans om zich voor de knock-outfase te plaatsen.

Duitsland favoriet in groep vol outsiders

Duitsland hoopt in eigen land eindelijk weer eens een mooi resultaat neer te zetten op een eindtoernooi. Onze oosterburen werden in 2014 wereldkampioen en haalden twee jaar later nog de halve finales op het EK, maar sindsdien stelt Die Mannschaft steevast teleur. Op de WK's van 2018 en 2022 werd het uitgeschakeld in de groepsfase en op het vorige EK waren de achtste finales al het eindstation.

Duitsland is de grote favoriet in Groep A, maar ook de andere teams hebben laten zien dat ze af en toe gevaarlijk uit de hoek kunnen komen. Schotland heeft in de kwalificatiereeks laten zien gevaarlijk uit de hoek te kunnen komen door in eigen huis Spanje te verslaan, Zwitserland stuntte op het vorige EK tegen topfavoriet Frankrijk en de degelijke Hongaren waren twee jaar geleden al eens met 1-0 te sterk voor Duitsland in de Nations League.

Stand Groep A

Programma Groep A

