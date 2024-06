Speelschema, uitslagen en stand EK 2024, groep B | Titelverdediger Italië neemt met Spanje afstand in 'Poule des Doods'

De loting voor grote toernooien levert altijd een zogenaamde 'Poule des Doods' op en ook op het EK is er deze zomer zo'n groep. Titelverdediger Italië speelt in Groep B namelijk tegen Spanje en Kroatië, de finalisten van de afgelopen Nations League. Albanië completeert de groep.

Titelverdediger Italië schrok in het openingsduel tegen Albanië al na 23 seconden wakker. Nedim Bajrami scoorde een historisch snelle goal. Italië stelde echter binnen een kwartier orde op zaken en pakte zo moeizaam de drie punten.

Titelverdediger Italië met de schrik vrij op EK na historisch doelpunt Albanië Italië had zaterdagavond aan een kwartiertje genoeg om af te rekenen met Albanië: 2-1. In het eerste duel voor de regerend Europees kampioen kwam het met de schrik vrij na de snelste goal ooit op een EK-eindronde.

De groep werd geopend met de kraker tussen Spanje en Kroatië. De Spanjaarden waren echter enorm effectief en waren met duidelijke cijfers te sterk voor de Kroaten.

Indrukwekkend Spanje begint EK met ruime zege op teleurstellend Kroatië Spanje is het EK voetbal goed begonnen. Op voorhand werd een spannend duel verwacht tegen het Kroatië van Luka Modric, maar daar kwam in de praktijk weinig van terecht. De drievoudig Europees kampioen was in Berlijn met duidelijke cijfers te sterk: 3-0. Alle goals vielen in de eerste helft.

Zware loting voor de titelverdediger

Italië dompelde op het vorige EK heel Engeland in rouw door de finale op Wembley na strafschoppen te winnen. Toch is de titelverdediger niet een van de grote favorieten deze zomer en dat is ook niet zo gek. Italië wist zich niet te plaatsen voor het WK van 2022 en ook in de kwalificatiereeks voor het EK ging het moeizaam. Een gelijkspel in het laatste duel tegen Oekraïne was net genoeg om mee te mogen doen in Duitsland.

De Italianen gaan het als titelverdediger dus niet makkelijk krijgen in de groepsfase. Dat komt mede door de zware loting, maar door de opzet van het EK is het mogelijk dat de drie toplanden allemaal doorgaan. De eerste twee landen gaan sowieso door en de nummer drie heeft ook nog een kans om de tweede ronde te bereiken. Al hoopt Albanië natuurlijk voor een stunt te zorgen.

