Speelschema, uitslagen en stand EK 2024, groep C | Favoriet Engeland maakt zich los van de rest

Engeland is een van de grote favorieten voor de winst van het EK en dus is het vanzelfsprekend dat iedereen er vanuit gaat dat de ploeg van Gareth Southgate met gemak groep C zal overleven. Gezien de tegenstand in de poule mag dat geen enkel probleem zijn.

Engeland zal zich in Duitsland willen revancheren voor de verloren finale op het eigen Wembley tijdens het vorige EK. Opvallend genoeg jagen The Three Lions nog altijd op de eerste EK-titel in de geschiedenis. Wel werd het in 1966 al eens wereldkampioen. Aan de hand van sterren als Jude Bellingham, Harry Kane en Phil Foden moet het deze zomer eindelijk gaan gebeuren.

Bellingham opnieuw belangrijk

Zondagavond wist Engeland de eerste stap naar groepswinst te zetten, maar overtuigend was het niet. Jude Bellingham scoorde na dertien minuten spelen het enige doelpunt en de superster zette gelijk zijn stempel op het toernooi. De eerste helft was het eenrichtingsverkeer, maar in de tweede helft was Servië wakker en kwam Engeland een aantal keer goed weg.

De grootste uitdager voor Engeland lijkt vooralsnog Denemarken te zijn. De twee teams speelden op het vorige EK in de halve finale tegen elkaar en toen wist Engeland pas na verlenging te winnen. De Denen waren de verrassing van het vorige EK, en dat terwijl het toernooi dramatisch begon toen Christian Eriksen in elkaar zakte tijdens het eerste duel.

Denemarken speelt gelijk

Slovenië tegen Denemarken kwam niet verder dan een gelijkspel (1-1). Er was nog wel een heel speciaal moment voor Christian Eriksen. De Deense middenvelder scoorde de 1-0 voor Denemarken, precies 1100 dagen nadat hij een hartstilstand kreeg in de wedstrijd tegen Finland. Slovenië gooide echter roet in het eten en scoorde hun eerste EK-goal in 24 jaar.

Slovenië en Servië spelen aankomende donderdag om 15:00 tegen elkaar. De kraker van deze poule tussen Engeland en Denemarken vindt diezelfde dag om 18:00 plaats.

