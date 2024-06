Speelschema, uitslagen en stand EK 2024, groep E | België blijft achter bij Oekraïne, Slowakije en Roemenië

Groep E is er voor alle Nederlandse voetbalfans eentje om extra goed in de gaten te houden. Niet alleen door de aanwezigheid van onze zuiderburen, maar ook doordat Oranje mogelijk in de tweede ronde een van de ploegen uit deze poule treft.

Door de aanwezigheid van Frankrijk in de groep van het Nederlands elftal lijkt een tweede plaats in groep D het meest realistische scenario. Aangezien de nummer twee van de groep van Oranje het in de achtste finales opneemt tegen de nummer twee van Groep E kan het geen kwaad om deze poule even extra onder de loep te nemen.

Verrassingen in Groep E

Op voorhand leek het erop dat Roemenië, Oekraïne en Slowakije achter favoriet België moesten gaan strijden om de tweede plaats. Maar de openingsronde in Groep E leverde twee verrassende uitslagen op. Roemenië is de koploper na een pak slaag aan Oekraïne. Onder andere oud-Ajacied Razvan Marin kwam tot scoren.

België kwam later op maandag in actie tegen het Slowakije van Dávid Hancko. Een lekkere start werd dat niet voor De Rode Duivels. De Slowaken wonnen met mazzel met 1-0. Romelu Lukaku zag twee goals afgekeurd worden door de VAR en miste een handvol kansen. Aan de andere kant scoorde Slowakije na een fout achterin bij België.

Oekraïne en Slowakije

Vrijdagmiddag troffen Oekraïne en Slowakije elkaar. De Slowaken verspeelden een 1-0-voorsprong. Oekraïne boog het om naar 2-1 en maakt daardoor nog alle kans op de knock-outfase.

Goede loting Rode Duivels

De 'Gouden Generatie' van België lijkt achter de rug, maar toch hebben ze nog altijd veel kwaliteit in de selectie met spelers als Kevin de Bruyne, Jeremy Doku en Romelu Lukaku. Ook PSV'er Johan Bakayoko reist met de Rode Duivels af naar Duitsland. Net zoals bij voorgaande toernooien lijkt de zwakte vooral in de achterste linie te liggen en de afwezigheid van doelman Thibaut Courtois helpt daarbij niet.

Toch mochten onze zuiderburen op voorhand niet klagen met de loting. Oekraïne leek de belangrijkste uitdager, maar die gleden uit over Roemenië. Dus kan het nog alle kanten op in Groep E.

