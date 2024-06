Speelschema, uitslagen en stand EK 2024, groep E | België sterkste land in voor Oranje belangrijke poule

Groep E is er voor alle Nederlandse voetbalfans eentje om extra goed in de gaten te houden. Niet alleen door de aanwezigheid van onze zuiderburen, maar ook doordat Oranje mogelijk in de tweede ronde een van de ploegen uit deze poule treft.

Door de aanwezigheid van Frankrijk in de groep van het Nederlands elftal lijkt een tweede plaats in groep D het meest realistische scenario. Aangezien de nummer twee van de groep van Oranje het in de achtste finales opneemt tegen de nummer twee van Groep E kan het geen kwaad om deze poule even extra onder de loep te nemen.

Goede loting Rode Duivels

De 'Gouden Generatie' van België lijkt achter de rug, maar toch hebben ze nog altijd veel kwaliteit in de selectie met spelers als Kevin de Bruyne, Jeremy Doku en Romelu Lukaku. Ook PSV'er Johan Bakayoko reist met de Rode Duivels af naar Duitsland. Net zoals bij voorgaande toernooien lijkt de zwakte vooral in de achterste linie te liggen en de afwezigheid van doelman Thibaut Courtois helpt daarbij niet.

Toch lijkt het erop dat onze zuiderburen met gemak de groepsfase moeten kunnen overleven. Oekraïne zal de belangrijkste uitdager zijn. Slowakije en Roemenië lijken te moeten strijden om de derde plaats. Bij de Slowaken zien we overigens nog een aantal bekenden: Feyenoorders David Hancko en Leo Sauer zijn onderdeel van de selectie.

