Speelschema, uitslagen en stand EK 2024, groep F | Turkije verslaat EK-debutant, Portugal ontsnapt tegen Tsjechië

Wie dacht dat de huilbui van Cristiano Ronaldo na de uitschakeling op het WK van 2022 zijn laatste actie in het Portugese elftal zou zijn, zat er goed naast. De superster is ook op 39-jarige leeftijd van de partij op het EK en hoopt er in Groep F op los te scoren. Hij komt in Duitsland een verrassende EK-debutant tegen.

Turkije heeft tijdens dit EK de steun van de Turkse gemeenschap in Duitsland en met dat zetje in de rug versloeg het in de eerste wedstrijd Georgië, dat als enige land debuteert op dit EK. Dat land liet zich in de eerste wedstrijd ooit van de beste kant zien, maar de Turken waren door een aantal prachtige goals te sterk.

Wereldgoals helpen Turkije in 'thuisduel' langs dappere EK-debutant Georgië Gastland Duitsland opende vrijdag het EK met een klinkende zege op Schotland en ook het 'tweede gastland' is het toernooi begonnen met een overwinning. De Turkse supporters namen dinsdag het stadion in Dortmund volledig over en zagen hun land dankzij een aantal schiterrende doelpunten met 3-1 winnen van EK-debutant Georgië, dat zich dapper verweerde.

Portugal opende het toernooi tegen Tsjechië. Ook Cristiano Ronaldo was van de partij. Net als bij de vorige vijf EK's. De Portugees deed al mee tijdens het EK van 2004 en staat twintig jaar later op 130 interlanddoelpunten voor zijn land. Dat is een wereldrecord. In de absolute slotfase werd er door Portugal moeizaam gewonnen van de stugge Tsjechen.



Favoriet Portugal moet oppassen

Hoewel Portugal de favoriet is in Groep F moet het de andere teams niet onderschatten. Daar weet Nederland alles van. Bij het vorige EK ging Oranje in de achtste finales nog onderuit tegen de stugge Tsjechen. Turkije werd tijdens dat toernooi gezien als een mogelijk verrassing, maar werd toen kansloos uitgeschakeld in de groepsfase. Zij zijn dus uit op revanche. Georgië heeft met Khvicha Kvaratskhelia, Guram Kashia en Georges Mikautadze ook een aantal aardige namen in huis.

