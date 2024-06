Spelers Nederlands elftal over meedoen Kylian Mbappé, ondanks gebroken neus: 'Dat is niet prettig voetballen'

De spelers van het Nederlands elftal zagen maandagavond dat Kylian Mbappé met een neusblessure naar de kant moest tijdens het EK-duel Frankrijk - Oostenrijk. Het zou een aderlating zijn voor Frankrijk als de sterspeler niet mee kan doen tegen Nederland, al verwacht Tijjani Reijnders dat het wel meevalt.

De aandacht was wat scherper gericht op het duel in groep D maandagavond. Het Nederlands elftal speelt immers nog tegen zowel Frankrijk (vrijdag 21 juni) als Oostenrijk (dinsdag 25 juni). Dus zaten Reijnders en Bart Verbruggen te kijken. Zij zagen Mbappé uitvallen met wat later bleek een gebroken neus.

Masker

"Ik denk dat het wel goed gaat komen met Mbappé qua fitheid", zei Reijnders dinsdagochtend tegen Sportnieuws.nl tijdens een persconferentie waar hij en keeper Verbruggen aanschoven. "Maar misschien zien we hem straks wel met een masker spelen. Dat is niet prettig voetballen, maar hij is een geweldige voetballer dus hij zal er wel mee om kunnen gaan", voorspelde Reijnders.

'Leuk om tegen zulke spelers te spelen'

Collega Verbruggen hoopt zelfs dat Mbappé 'gewoon' meedoet tegen Oranje. "Ik vind het leuk om tegen zulke spelers te spelen", zei de doelman van Brighton op de persconferentie. "Je wil als speler in de beste competities spelen om tegen de beste spelers te staan. We gaan ons uiterste best doen, ik heb vertrouwen in ons team. Verdedigend staat het goed de laatste tijd."

'Anders dan de vorige keren'

De fans thuis vrezen de wedstrijd tegen Frankrijk misschien wel het ergst van de drie groepsduels. De laatste twee duels tegen de Franse sterren gingen namelijk moeizaam en werden ook verloren. Reijnders belooft dat de aanpak nu anders is dan daarvoor. "We hebben eerder tegen hen gespeeld en gaan kijken hoe we het anders gaan doen dan de vorige keren."

Succeswensen uit Franse kamp

Reijnders, middenvelder van AC Milan, kreeg vanuit het Franse kamp succeswensen. "Keeper Mike Maignan had me succes gewenst. Het is altijd leuk om teamgenoten te zien op zo'n toernooi."

Komende tegenstanders

Wat vond Reijnders van de eerste wedstrijd van groepsgenoten Frankrijk en Oostenrijk? "Het was eigenlijk wel wat ik ervan had verwacht. Oostenrijk deed niet zo erg onder voor Frankrijk. Zij hebben ook spelers die op hoog niveau actief zijn. We moeten laten zien dat we ons tegen ze kunnen weren."

Alles over het EK

