Ajax heeft deze week acht spelers hardhandig uit de A-selectie gezet. Ze mogen niet meer meetrainen met het eerste elftal, lunchen apart en parkeren zelfs buiten het terrein van de hoofdmacht. De maatregel zorgt voor veel ophef: van kritiek op het beleid tot zorgen over de publieke vernedering van de betrokken spelers.

Volgens De Telegraaf zijn Chuba Akpom, Carlos Forbs, Borna Sosa, Kristian Hlynsson, Christian Rasmussen, Jay Gorter en Branco van den Boomen de spelers die uit de groep zijn gezet. Zondag kwam daar ook de naam van Sivert Mannsverk bij. De lijst leidde tot een fel statement van spelersvakbond VVCS, die spreekt van 'onbehoorlijk werkgeverschap' en 'onnodige publieke beschadiging'.

De situatie roept herinneringen op aan het beruchte 'kleedkamer 2'-beleid uit 2001, toen trainer Co Adriaanse routiniers als Jan van Halst, Aron Winter en Richard Witschge uit de selectie verbande en hen liet omkleden bij Jong Ajax. Ook toen leidde de keiharde aanpak tot veel kritiek en onrust rond de club.

Ajax dwingt vertrek af bij overbodige aankopen

De huidige schoonmaakoperatie richt zich vooral op spelers die in het seizoen 2023/2024 door voormalig technisch directeur Sven Mislintat werden gehaald. De Duitser gaf meer dan 100 miljoen euro uit, maar alleen Josip Sutalo en Anton Gaaei zijn enigszins geslaagd.

Onder de nieuwe technisch directeur Alex Kroes kiest Ajax voor een harde lijn: spelers die buiten de plannen vallen, worden actief buiten de selectie gehouden. Zo hoopt de club hen te bewegen zelf een vertrek te regelen.

Ajax-directeuren Alex Kroes en Marijn Beuker zijn het slachtoffer van het falende beleid onder Sven Mislintat.

Zaakwaarnemer woest: 'Neergezet als een dorpsgek'

Ook zaakwaarnemers reageren verontwaardigd op de gang van zaken. Peter de Waal noemt het beleid richting zijn cliënt Borna Sosa zelfs 'karaktermoord'. "Borna staat bekend als voorbeeldprof, maar wordt neergezet als een dorpsgek. Dat is waanzin", aldus De Waal tegenover NOS. Hij is het bovendien totaal niet eens met een aantal beslissingen van Ajax. "Hij traint gewoon, wordt volledig betaald en mag op het complex zijn. Dat hij alleen mag trainen als de A-selectie luncht en niet mag parkeren op het terrein, complete onzin."

Toch is het voor Sosa duidelijk: hij wil vertrekken. Afgelopen seizoen werd de Kroaat al verhuurd aan Torino en voor komend jaar mikt hij op een transfer. "Hij wil gewoon voetballen, niet op de tribune zitten. En met het WK in aantocht wil hij zich in de kijker spelen bij de bondscoach. Nu krijgt hij 200 berichten uit Kroatië met de vraag wat hij gedaan heeft. Dat is de schade van zo’n verhaal."

Start voorbereiding: wie mag blijven, wie moet weg?

Ajax is maandag begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar niet alle spelers uit de eerder genoemde lijst zijn definitief afgeschreven. Zo meldt ESPN dat Hlynsson zich wél mag bewijzen bij trainer John Heitinga. Rasmussen daarentegen kreeg juist een extra week vakantie, in overleg met de club. Over de exacte status van de overige spelers houdt Ajax de kaarten voorlopig tegen de borst.

Ajax blijft waardevolste club van Nederland, PSV rukt op

Ondanks de onrust blijft Ajax financieel de grootste voetbalclub van Nederland. Uit het jaarlijkse rapport van Football Benchmark blijkt dat de Amsterdammers nog altijd de hoogste marktwaarde vertegenwoordigen: liefst 536 miljoen euro. Daarmee staan ze wereldwijd op plek 27. De nummer twee van de Eredivisie zag die positie wel onder druk komen te staan door PSV, dat inmiddels is opgeschoven naar de 31e plek met een geschatte waarde van 494 miljoen euro.

De wereldwijde top wordt nog steeds aangevoerd door Real Madrid, dat ruim 6,3 miljard euro waard zou zijn. Daarna volgen Manchester City en Manchester United. Opvallend: zes van de tien hoogst gewaardeerde clubs komen uit de Premier League. Dat Ajax in dat rijtje de hoogste Nederlandse vertegenwoordiger blijft, zegt veel over de internationale uitstraling, maar ook over de druk die daarmee gepaard gaat. Want prestaties blijven in Amsterdam de enige echte maatstaf.

