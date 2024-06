Sportmarketeer Chris Woerts lovend over nieuw partnership Ajax met Coinmerce: 'Een van de grootste cryptopartijen'

Ajax en cryptoplatform Coinmerce hebben een partnership overeenkomst getekend. Coinmerce heeft zich tot en met 2027 verbonden aan de Amsterdammers. Coinmerce, geregistreerd bij De Nederlandsche Bank, biedt het grootste investeringsaanbod onder Europese crypto brokers. Sportmarketeer Woerts stond aan de basis van het contact en ziet mooie kansen voor beide partijen.

Coinmerce zet zich in om crypto toegankelijker te maken voor iedereen, het partnership met Ajax gaat daarbij ondersteunen. Woerts geeft aan dat hij het meer dan een goede deal vindt voor Ajax. "Ik heb deze twee partijen bij elkaar gebracht en vind het een heel goede match. Crypto is een hot-item in Nederland en de koersen gaan weer omhoog, dus dat is win-win voor beide partijen", zei Woerts tegenover Sportnieuws.nl.

"Coinmerce is één van de grootste partijen en past heel erg goed bij één van de beste clubs van Nederland. Het is goed dat ze voor drie jaar aan elkaar verbonden zijn."

Ajax ook tevreden

Ook vanuit het Amsterdamse perspectief zijn ze meer dan tevreden met de deal met Coinmerce. "Coinmerce is een van de grootste crypto brokers van Nederland. We gaan ze helpen om hun merkbekendheid verder te vergroten in Nederland. En ze helpen bij hun ambitie om ook in de rest van Europa een leidende positie te verwerven", zegt commercieel directeur Cas Biesta via de officiële kanalen van Ajax.

"We zetten nu met trots de stap naar voetbal en Ajax", zegt Coinmerce-CEO Jaap de Bruijn.

Het begon met een app naar @coinmerce CEO Jaap de Bruijn en resulteerde amper 2 weken later in een overeenkomst: @AFCAjax heeft een nieuwe Crypto partner! Wat goed is komt snel! #CryptoMarketing #crypto Dank @FrankBalvers @MennoGeelen en @cbiesta voor de slagkracht en snelheid!… pic.twitter.com/dObDlqvpCL — chris woerts (@cwoconsultancy) June 5, 2024

Na Team Visma-Lease a Bike ook Ajax overstag

Voor Coinmerce is het niet de eerste samenwerking met een van de grootste sportploegen in Nederland. Ook bij de samenwerking met de Nederlandse wielerploeg Team Visma-Lease a Bike werd al snel duidelijk dat veel sportliefhebbers interesse hebben in crypto.

"We zetten nu met trots de stap naar voetbal en Ajax. Het is belangrijk dat meer mensen inzicht krijgen in hoe zij hun geld toekomst kunnen geven. Wij maken geïnteresseerde fans op een verantwoorde manier wegwijs op het gebied van veilig beleggen in crypto", zegt Jaap de Bruijn, CEO van Coinmerce.