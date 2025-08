Een bijzonder moment in aanloop naar de oefenwedstrijd tussen Liverpool en Athletic Club de Bilbao. Het stadion van de Engelse topclub werd een klein uur voor de aftrap geëvacueerd, volgens Britse media vanwege 'vals alarm'.

Medewerkers van Anfield kregen de opdracht om de supporters uit het stadion te begeleiden, nadat er een alarm afging. Het is onduidelijk waarom het alarm - dat door heel Anfield te horen was - afging. Inmiddels is het stadion alweer redelijk gevuld. Liverpool gaf later aan dat het om een vals alarm ging. Het duel kon alsnog op het geplande tijdstip van 18.00 uur Nederlandse tijd beginnen

Liverpool neemt het om 18.00 uur op tegen Athletic Club, waarna de twee topploegen om 21.00 uur weer tegenover elkaar staan. In het eerste duel staan er vooral reservespelers en talenten aan de aftrap. Alexis Mac Allister en Darwin Nuñez zijn de bekendste spelers aan Liverpool-zijde.

Diogo Jota

Liverpool speelt tegen Athletic Club voor het eerst op Anfield sinds het overlijden van Diogo Jota en zijn broer André. De supporters van Liverpool herdachten Jota maandag met het zingen van You'll Never Walk Alone. Fans hadden spandoeken en sjaals bij zich met daarop de naam en afbeelding van Jota. Toen de wedstrijd begon, zongen ze het liedje dat ze altijd voor Jota zongen. Er werden ook bloemen neergelegd om de twee Portugezen te herdenken. Twee speciale duels voor de fans om hun verdriet vanwege het overlijden van speler Jota te laten horen.

Virgil van Dijk afwezig

Virgil van Dijk is er helemaal niet bij. De Nederlandse topverdediger en aanvoerder is thuis gebleven wegens ziekte. Naar verwachting zullen Jeremie Frimpong, Cody Gakpo en Ryan Gravenberch in het tweede duel in actie komen. Naast Van Dijk ontbreken ook Joe Gomez, Alisson Becker en Conor Bradley bij Liverpool.

Arne Slot zei voorafgaand aan het duel dat Van Dijk normaliter wel weer fit is voor de Community Shield tegen Crystal Palace. Dat is de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de kampioen van vorig seizoen. Slot zou in zijn eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen dus direct zijn tweede prijs met de club kunnen pakken.

Alles over de Premier League

